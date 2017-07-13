В закусочной нашли кустарный алкоголь

Полицейские изъяли опасные напитки.

Полицейские выявили факт незаконной реализа­ции и оборота алкогольной продукции без лицензии, товарно-сопроводительных документов и с признаками кустарного производства в закусочной по улице Гоголя в Липецке.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, из незаконного оборота изъято 49,6 литра алкогольной продукции (водка, кальвадос, коньяк, текила и виски) на общую сумму более 30 тысяч рублей. По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).



Изъятая из незаконного оборота алкогольная продукция направлена в ЭКЦ УМВД России по Липецкой области для проведения экспертизы, по результатам которой в отношении виновного лица будет принято решение в соот­ветствии с действующим законодательством РФ.