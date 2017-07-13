Полиция ищет жертв брачного афериста

В производстве Следственного управления УМВД России по Липецку находится уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении жительниц города.

Уроженец Воронежской области знакомился с женщинами и под видом продолжительных и перспективных отношений входил к ним в доверие, с некоторыми из них проживал непродолжительное время, а затем пропадал вместе с их имуществом и деньгами.

Пострадавших от действий подозреваемого либо лиц, которым известно что-либо о преступной деятельности подозреваемого, просят обращаться в СУ УМВД России по Липецку по адресу: улица Талалихина, д. 9 или по телефонам: 43-20-22 (дежурная часть), 02.