Происшествия

28 минут назад

Полиция ищет жертв брачного афериста

3 279
#мошенничество
Полиция ищет жертв брачного афериста

В производстве Следственного управления УМВД России по Липецку находится уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении жительниц города. 

Уроженец Воронежской области знакомился с женщинами и под видом продолжительных и перспективных отношений входил к ним в доверие, с некоторыми из них проживал непродолжительное время, а затем пропадал вместе с их имуществом и деньгами. 

Пострадавших от действий подозреваемого либо лиц, которым известно что-либо о преступной деятельности подозреваемого, просят обращаться в СУ УМВД России по Липецку по адресу: улица Талалихина, д. 9 или по телефонам: 43-20-22 (дежурная часть), 02.

3 279
#мошенничество

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Спилберг

1 минуту назад
Да я знаю этого парня! Это же Николас, Николас Кейдж!
ответить

Настасья

6 минут назад
Страшненький какой то!!! хотя для некоторых женщин - это не показатель...главное чтобы заботливый был, вот лапшу навешает, а мы верим!! Женщины, ну не доверяйте вы так мужикам, лучше заботьтесь о своих детях, а не меняйте их на мужиков!!! Мужик сегодня есть, а завтра свалил вместе с вашими денежками, а ребенок ваша кровинка!!!
ответить

Меня зовут Василь!

12 минут назад
Как бабам доить мужиков так норма, а как мужик доит то аферист, неравноправие однако)))
ответить

Еще в рубрике

В Становом наказали силача-похитителя телят
#кража #суд #приговор
1
В Становом наказали силача-похитителя телят

сегодня, 15:11

Происшествия
В Липецке огласили приговор по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге
#Росагролизинг #афера
17
В Липецке огласили приговор по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге

сегодня, 14:23

Происшествия
Житель области изрезавший соседей из-за собаки предстанет перед судом
#убийство
6
Житель области изрезавший соседей из-за собаки предстанет перед судом

сегодня, 14:00

Происшествия
За полгода по номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений
#вызов #ЧП
1
За полгода по номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений

сегодня, 13:20

Происшествия
Пропавшая в Липецке девочка найдена
#пропавшие без вести
6
Пропавшая в Липецке девочка найдена

сегодня, 13:02

Происшествия
Карточная игра закончилась убийством
#убийство
2
Карточная игра закончилась убийством

сегодня, 12:55

Происшествия