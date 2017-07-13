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Из-за визита Трампа закроют Эйфелеву башню
Как минимум до субботы.
Как сообщает РИА Новости, главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — будет закрыта для посетителей до субботы, 15 июля, из-за рабочего визита во Францию президента США Дональда Трампа.
В официальном микроблоге Twitter Эйфелевой башни говорится, что в порядке исключения она будет закрыта с 15.30 мск 13 июля и откроется вновь только в 10.00 мск 15 июля.
Вечером в четверг президент Франции Эммануэль Макрон с супругой встретятся с четой Трампов в ресторане на втором ярусе Эйфелевой башни.
В официальном микроблоге Twitter Эйфелевой башни говорится, что в порядке исключения она будет закрыта с 15.30 мск 13 июля и откроется вновь только в 10.00 мск 15 июля.
Вечером в четверг президент Франции Эммануэль Макрон с супругой встретятся с четой Трампов в ресторане на втором ярусе Эйфелевой башни.