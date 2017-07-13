В России

сегодня, 15:40

Названы самые богатые чиновницы России

177
#рейтинг #доход #чиновники
Названы самые богатые чиновницы России

Рейтинг составил Forbes.

Журнал Forbes составил список самых богатых чиновниц России. Топ-10 в издании сформировали на основе задекларированных доходов госслужащих по итогам 2016 года. Общая сумма дохода участниц рейтинга достигла около 220 млн руб.

Рейтинг возглавила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в 2016 году заработала 56,2 миллиона рублей.
В тройку лидеров также вошли член Совета Федерации Людмила Нарусова (28,7 миллиона) и заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова (24,5 миллиона).

Четвертое место получила председатель Совфеда Валентина Матвиенко с доходом в 22,9 млн руб. Замыкает пятерку лидеров член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина с 16,5 млн руб.

Также в десятку наиболее состоятельных чиновниц вошли депутат Наталья Назарова (15,7 млн руб.), вице-премьер Ольга Голодец (15,6 млн руб.), первая и вторая в мире женщины-космонавты, а ныне депутаты - Светлана Савицкая (15,4 млн руб.) и Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) и еще один депутат - Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).

Как указывают в Forbes, служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и, как следствие, в рейтинг не включаются. Тогда топ существенно изменился бы. В частности, на первом месте оказалась бы зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (с доходом 74,3 млн рублей), на третьем — зампред ЦБ Ксения Юдаева (31,9 млн). 28,5 млн рублей заработала в 2016 году директор департамента статистики ЦБ Екатерина Прокунина. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала доход в 26,9 млн рублей.
177
#рейтинг #доход #чиновники

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В массовой аварии погибли пять человек
#авария #ДТП
В массовой аварии погибли пять человек

сегодня, 15:34

В России
Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%
#водоснабжение #тарифы
2
Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%

сегодня, 11:36

В России
Россияне теряют кешбэк из-за неверно настроенных терминалов оплаты
#кэшбэк
1
Россияне теряют кешбэк из-за неверно настроенных терминалов оплаты

сегодня, 11:30

В России
В Орле мать продала ребенка бездетной женщине
В Орле мать продала ребенка бездетной женщине

вчера, 16:27

В России
В Казани экипаж самолета случайно включил ручной тормоз‍
В Казани экипаж самолета случайно включил ручной тормоз‍

вчера, 16:20

В России
Кержаков открестился от браконьерства
#Александр Кержаков #лосось
Кержаков открестился от браконьерства

вчера, 16:09

В России