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Названы самые богатые чиновницы России
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Рейтинг составил Forbes.
Журнал Forbes составил список самых богатых чиновниц России. Топ-10 в издании сформировали на основе задекларированных доходов госслужащих по итогам 2016 года. Общая сумма дохода участниц рейтинга достигла около 220 млн руб.
Рейтинг возглавила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в 2016 году заработала 56,2 миллиона рублей.
В тройку лидеров также вошли член Совета Федерации Людмила Нарусова (28,7 миллиона) и заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова (24,5 миллиона).
Четвертое место получила председатель Совфеда Валентина Матвиенко с доходом в 22,9 млн руб. Замыкает пятерку лидеров член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина с 16,5 млн руб.
Также в десятку наиболее состоятельных чиновниц вошли депутат Наталья Назарова (15,7 млн руб.), вице-премьер Ольга Голодец (15,6 млн руб.), первая и вторая в мире женщины-космонавты, а ныне депутаты - Светлана Савицкая (15,4 млн руб.) и Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) и еще один депутат - Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).
Как указывают в Forbes, служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и, как следствие, в рейтинг не включаются. Тогда топ существенно изменился бы. В частности, на первом месте оказалась бы зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (с доходом 74,3 млн рублей), на третьем — зампред ЦБ Ксения Юдаева (31,9 млн). 28,5 млн рублей заработала в 2016 году директор департамента статистики ЦБ Екатерина Прокунина. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала доход в 26,9 млн рублей.
Рейтинг возглавила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в 2016 году заработала 56,2 миллиона рублей.
В тройку лидеров также вошли член Совета Федерации Людмила Нарусова (28,7 миллиона) и заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова (24,5 миллиона).
Четвертое место получила председатель Совфеда Валентина Матвиенко с доходом в 22,9 млн руб. Замыкает пятерку лидеров член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина с 16,5 млн руб.
Также в десятку наиболее состоятельных чиновниц вошли депутат Наталья Назарова (15,7 млн руб.), вице-премьер Ольга Голодец (15,6 млн руб.), первая и вторая в мире женщины-космонавты, а ныне депутаты - Светлана Савицкая (15,4 млн руб.) и Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) и еще один депутат - Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).
Как указывают в Forbes, служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и, как следствие, в рейтинг не включаются. Тогда топ существенно изменился бы. В частности, на первом месте оказалась бы зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (с доходом 74,3 млн рублей), на третьем — зампред ЦБ Ксения Юдаева (31,9 млн). 28,5 млн рублей заработала в 2016 году директор департамента статистики ЦБ Екатерина Прокунина. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала доход в 26,9 млн рублей.
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