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В Ельце установят мультимедийный фонтан в детском парке

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#Елец #парк #фонтан #
В Ельце установят мультимедийный фонтан в детском парке

Подарок детям обойдется в 5 млн рублей

В детском парке города Ельца начались работы по установке фонтана на средства внебюджетного фонда. Цена мультимедийного фонтана — порядка 5-ти миллионов рублей. Высокая стоимость объясняется техническими особенностями водного объекта. Светодинамический игровой фонтан в детском парке будет обладать рядом особенностей: вода благодаря фильтрации полностью будет безопасна по бактериологическим и химическим показаниям, содержательная часть фонтана будет зависеть от программного обеспечения и музыкального сопровождения. И, наконец, вся эта электронная начинка никоим образом не помешает детям бегать по бордюру водной чаши. Подготовительные работы уже проведены, и на следующей неделе произойдет установка насосного оборудования фонтана.

Параллельно продолжаются работы по дальнейшему благоустройству территории: завезена земля для будущих клумб и газонов, продолжается укладка плитки и асфальтирование площадок. Трудится бригада нового подрядчика. Готовый парк, по словам подрядчиков, сможет порадовать маленьких жителей Ельца и их родителей уже ко Дню города, сообщили в мэрии Ельца.

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#Елец #парк #фонтан #

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