В России
сегодня, 15:34
В массовой аварии погибли пять человек
ДТП произошло под Тулой.
Как сообщает «Газета Daily”, в Тульской области при столкновении четырёх автомобилей погибли пять человек, в том числе новорождённый ребёнок.
Авария произошла 13 июля около 10:30 на 258-м км трассы М-2 Крым в Плавском районе. По предварительным данным, грузовик Volvo столкнулся с автомобилем «Лада Приора», а затем врезался в Hyundai. После аварии машины вынесло на грузовой автомобиль «КамАЗ». Все авто двигались в сторону Орла.
По предварительной информации, в районе ДТП шли ремонтные дороги, также трасса была мокрая от дождя. Легковые машины зажало между двумя грузовиками. В МЧС уточнили, что легковые машины получили сильные повреждения, спасателям пришлось разрезать корпуса, чтобы извлечь тела людей.
Авария произошла 13 июля около 10:30 на 258-м км трассы М-2 Крым в Плавском районе. По предварительным данным, грузовик Volvo столкнулся с автомобилем «Лада Приора», а затем врезался в Hyundai. После аварии машины вынесло на грузовой автомобиль «КамАЗ». Все авто двигались в сторону Орла.
По предварительной информации, в районе ДТП шли ремонтные дороги, также трасса была мокрая от дождя. Легковые машины зажало между двумя грузовиками. В МЧС уточнили, что легковые машины получили сильные повреждения, спасателям пришлось разрезать корпуса, чтобы извлечь тела людей.