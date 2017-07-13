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В массовой аварии погибли пять человек

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#авария #ДТП
В массовой аварии погибли пять человек

ДТП произошло под Тулой.

Как сообщает «Газета Daily”, в Тульской области при столкновении четырёх автомобилей погибли пять человек, в том числе новорождённый ребёнок.

Авария произошла 13 июля около 10:30 на 258-м км трассы М-2 Крым в Плавском районе. По предварительным данным, грузовик Volvo столкнулся с автомобилем «Лада Приора», а затем врезался в Hyundai. После аварии машины вынесло на грузовой автомобиль «КамАЗ». Все авто двигались в сторону Орла.

По предварительной информации, в районе ДТП шли ремонтные дороги, также трасса была мокрая от дождя. Легковые машины зажало между двумя грузовиками. В МЧС уточнили, что легковые машины получили сильные повреждения, спасателям пришлось разрезать корпуса, чтобы извлечь тела людей.
179
#авария #ДТП

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