Липецких родителей просят отправлять детей в легальные лагеря

Управление образования и науки Липецкой области распространило официальное заявление.

Как сообщает пресс-центр управления образования и науки Липецкой области, в соответствие с действующим законодательством, управление образования и науки Липецкой области является уполномоченным органом исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей и осуществляет формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.

Управление образования и науки Липецкой области информирует участников летней оздоровительной кампании 2017 года о реестре загородных оздоровительных лагерей, имеющих право реализовывать путевки на организацию отдыха детей до 15 лет (включительно) на территории Липецкой области. Реестр детских оздоровительных лагерей Липецкой области опубликован на официальном сайте управления в разделе «Отдых и оздоровление детей» по ссылке: http://deptno.lipetsk.ru/otdeli/dopolnitelnoe/le.htm

- Сообщаем, что предложения (реализация) путевок организациями отдыха и оздоровления детей, не включенными в вышеуказанный реестр, является нарушением действующего законодательства и не гарантирует безопасный отдых детей и создание безопасных условий пребывания детей в данных оздоровительных организациях, - отмечается в официальном заявлении управления образования и науки Липецкой области "О безопасности отдыха и оздоровления детей на территории Липецкой области". - В связи с вышеуказанным, управление образования и науки Липецкой области просит родителей (законных представителей) детей, при выборе организации отдыха и оздоровления детей, ответственно и внимательно подходить к предложениям лагерей, баз отдыха и иных учреждений по организации отдыха для детей без родителей.