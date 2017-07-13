Общество
38 минут назад
Сроки строительства новой школы посчитали неразумными
Учреждение обойдется дороже 545 млн рублей.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел жалобу компании ООО НПК «Созвездие» на аукцион по строительству новой школы в Задонске. По итогам тендера контракт на работы стоимостью свыше 545 млн рублей был заключен между администрацией Задонского района и ОАО трест «Липецкстрой».
Как указано в решении суда, жалоба касается проекта строительства школы на 800 учеников с бассейном. В своем заявлении ООО НПК «Созвездие» указывает, что срок выполнения работ неразумен и противоречит «СНиП 1.04.03-85, Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Также по мнению истца, администрация Задонского района составила конкурсную документацию с ошибками: строительство должно быть завершено до 5 декабря, а по СНИП такие работы займут не менее 9,6 месяцев.
Администрация Задонского муниципального района в судебном заседании и в письменном отзыве возражала против удовлетворения заявления, указывая на что при проведении спорных торгов нормы закона не нарушены, а также на отсутствие нарушенного права ООО НПК «Созвездие».
Оценивая доводы, суд установил, что истец сослался на невключенный в обязательный перечень СНИП, а также на то, что компания, не имеющая отношения к строительству, выбрала неверный способ защиты своих интересов.
Напомним, что торги на строительство нового учреждения образования в Задонске стартовали в канун нового года. К моменту завершения процедуры госзакупка не раз привлекала внимание специалистов антимонопольной службы. Тем не менее контракт на выполнение проекта был заключен в конце апреля. В ходе торгов школа «сбросила» в цене менее 3 млн рублей. Сумма сделки составила 545,3 млн рублей.
Как указано в решении суда, жалоба касается проекта строительства школы на 800 учеников с бассейном. В своем заявлении ООО НПК «Созвездие» указывает, что срок выполнения работ неразумен и противоречит «СНиП 1.04.03-85, Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Также по мнению истца, администрация Задонского района составила конкурсную документацию с ошибками: строительство должно быть завершено до 5 декабря, а по СНИП такие работы займут не менее 9,6 месяцев.
Администрация Задонского муниципального района в судебном заседании и в письменном отзыве возражала против удовлетворения заявления, указывая на что при проведении спорных торгов нормы закона не нарушены, а также на отсутствие нарушенного права ООО НПК «Созвездие».
Оценивая доводы, суд установил, что истец сослался на невключенный в обязательный перечень СНИП, а также на то, что компания, не имеющая отношения к строительству, выбрала неверный способ защиты своих интересов.
Напомним, что торги на строительство нового учреждения образования в Задонске стартовали в канун нового года. К моменту завершения процедуры госзакупка не раз привлекала внимание специалистов антимонопольной службы. Тем не менее контракт на выполнение проекта был заключен в конце апреля. В ходе торгов школа «сбросила» в цене менее 3 млн рублей. Сумма сделки составила 545,3 млн рублей.
гостья