Общество

38 минут назад

Сроки строительства новой школы посчитали неразумными

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#школа #тендер #суд
Сроки строительства новой школы посчитали неразумными

Учреждение обойдется дороже 545 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел жалобу компании ООО НПК «Созвездие» на аукцион по строительству новой школы в Задонске. По итогам тендера контракт на работы стоимостью свыше 545 млн рублей был заключен между администрацией Задонского района и ОАО трест «Липецкстрой».

Как указано в решении суда, жалоба касается проекта строительства школы на 800 учеников с бассейном. В своем заявлении ООО НПК «Созвездие» указывает, что срок выполнения работ неразумен и противоречит «СНиП 1.04.03-85, Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Также по мнению истца, администрация Задонского района составила конкурсную документацию с ошибками: строительство должно быть завершено до 5 декабря, а по СНИП такие работы займут не менее 9,6 месяцев.

Администрация Задонского муниципального района в судебном заседании и в письменном отзыве возражала против удовлетворения заявления, указывая на что при проведении спорных торгов нормы закона не нарушены, а также на отсутствие нарушенного права ООО НПК «Созвездие».

Оценивая доводы, суд установил, что истец сослался на невключенный в обязательный перечень СНИП, а также на то, что компания, не имеющая отношения к строительству, выбрала неверный способ защиты своих интересов.

Напомним, что торги на строительство нового учреждения образования в Задонске стартовали в канун нового года. К моменту завершения процедуры госзакупка не раз привлекала внимание специалистов антимонопольной службы. Тем не менее контракт на выполнение проекта был заключен в конце апреля. В ходе торгов школа «сбросила» в цене менее 3 млн рублей. Сумма сделки составила 545,3 млн рублей.
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#школа #тендер #суд

Комментарии (1)

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гостья

20 минут назад
скока скока миллионов??????? и хотите чтобы суд удовлетворил иск????? ой насмешили так насмешили
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