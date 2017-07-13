Общество

53 минуты назад

Липчане шокированы ржавой водой

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#вода #ЖКХ
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Липчане шокированы ржавой водой

Жители улицы Минина пожаловались в редакцию.

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В редакцию GOROD48 жители частного сектора в районе Сокола. На улице Минина из крана сегодня течёт вода, на которую липчанам даже страшно смотреть — не то что пить.

Недовольные жильцы даже прислали видео в редакцию.  
 
Кстати, президент России Владимир Путин ещё в 2013 году на форуме Общероссийского народного фронта сказал фразу, ставшую едва ли не хрестоматийной: "Вот представьте себе, даже я, у меня тоже иногда ржавая вода из труб идет. Смешно, но факт. Стыдно даже сказать об этом". 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, сегодня Липецкая городская энергетическая компания с 10:00 до 17:00 проводит в частном секторе на улице Минина работы по врезке водовода. После того, как врезку сделают, всё промоют, вода пойдет нормальная.

- Мы предупреждали об этом жителей заранее, - отметили в ЛГЭКе. - Непонятно, почему  они жалуются. Тем более, что это частный сектор и там есть колонки. 

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#вода #ЖКХ
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Комментарии (1)

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Гость

30 минут назад
а что, в колонках вода другая?
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