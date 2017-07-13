Владимиру Путину пожаловались на запрет фестиваля красок в Липецке

Организатор фестиваля направил жалобу в администрацию Президента России, Министерство культуры, Прокуратуру Липецкой области, Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей.

Шумиха вокруг несостоявшегося в Липецке фестиваля красок не утихает.



Организатор фестиваля — предприниматель Алексей Гончаров написал жалобы на департамент культуры Липецка в администрацию Президента России, Министерство культуры, Прокуратуру Липецкой области, Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей.



«Прошу провести проверку обстоятельств отмены и последующего запрета Фестиваля красок в парке "Быханов Сад" департаментом культуры администрации Липецка, - говорится в обращении. - Данное мероприятие было мной предварительно согласовано с дирекцией парка, проведена тщательная организационная подготовка, но за 5 дней до мероприятия сотрудник департамента культуры Липецка Федюшина С.А. потребовала от директора парка Бочаровой Л.Н. фестиваль не проводить. При попытках выяснить проблему, обе руководительницы сослались на некую волю вышестоящего начальства, получившего информацию от частного лица, утверждающего, что мероприятие якобы организуют религиозные сектанты, практикующие обряды поклонения демону!



Следует заметить, что данный фестиваль в Липецке мной проводился уже 9 раз, его посещает ежегодно более 2000 человек и все фото (более 12 000 снимков) и видеоматериалы с него находятся в свободном доступе в сети "ВКонтакте". За годы проведения шоу ни одной претензии от посетителей фестиваля либо замечаний от официальных органов власти не было. Какой-либо религиозной или политической агитацией я, разумеется, никогда не занимался.



Я обратился письменно к главе администрации Липецка Иванову, заместителю главы Павлову, начальнику управления внутренней политики Зенкову, председателю департамента культуры Малько. Я аргументированно пояснил в письме абсурдность и нелепость предлога для отмены фестиваля, детально рассказал о концепции, подтвердил обязательства соблюдения мной законности и всех норм безопасности, изъявил желание согласовывать любые разумные требования администрации. Однако всё это чиновниками было проигнорировано.



В местной и федеральной прессе вышли статьи о ситуации с липецким фестивалем красок, где пресс-секретарь департамента культуры Липецка Юлия Кобзева заявила журналистам, что никакого решения по фестивалю красок пока не принято. Однако 18 июня павильон для проведения фестиваля оказался закрыт, а дирекция парка была недоступна для связи. Более 1000 липчан всех возрастов, пришедших на праздник, были в недоумении по поводу отмены.



В качестве оправдания сотрудник департамента культуры Липецка Иван Хромых заявил прессе, что причиной отмены фестиваля стал тот факт, что организаторы не предоставили в парк сертификаты на используемые материалы, подтверждающие их безопасность. Но все надлежащие документы (сертификаты, декларации, заключения экспертиз) мною были своевременно предоставлены. Более того - я устно и письменно просил и дирекцию парка, и чиновников мэрии в случае выявления ими каких-либо претензий и проблем в согласовании сообщить о них мне, но никаких нареканий мне озвучено не было.



21 июня я снова направил председателю департамента культуры Липецка Малько официальное письмо с просьбой согласовать проведение фестиваля красок в любую последующую дату. Я повторно подтвердил своё желание ответить на любые организационные вопросы, согласовать разумные требования парка и мэрии, оплатить аренду площадки. Также я потребовал дать мотивированный письменный ответ в случае отказа.



4 июля я получил ответ от департамента культуры, содержащий отказ. Его суть: "фестиваль красок не соответствует целям мероприятий, проводимых в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, а именно - реализации творческих способностей и морально-нравственному воспитанию посетителей".



Важно заметить, что запрещая фестиваль красок как несоответствующий целям воспитания посетителей парка, при этом департамент культуры и дирекция парка "Быханов сад" регулярно организуют в павильоне, предполагаемом как место проведения мероприятия, многодневные ярмарки-продажи трикотажа, нижнего белья, саженцев для огородов и даже продуктов питания.



Считаю, что действия сотрудников департамента культуры Липецка, спровоцировавшие отмену и последующий запрет на проведение фестиваля красок в парке "Быханов сад", не только ущемили мои права как предпринимателя, но и нанесли моральный вред сотням горожан, лишив их летнего досуга.

Липецк стал первым и единственным городом в стране, где администрация запретила этот праздник, при том что подобные мероприятия регулярно проходят во всех крупных городах России и даже в Липецкой области - в Ельце и Лебедяни.



Прошу разобраться. Готов дать все необходимые пояснения».



Официальная позиция департамента культуры Липецка, озвученная 4 июля в ответе предпринимателю, следующая.



- Цель мероприятий, проводимых в учреждениях, подведомственных департаменту культуры: реализация творческих способностей и морально-нравственное воспитание посетителей, создание благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни, сохранение культурного и исторического наследия, популяризация города в культурно-туристическом пространстве, патриотического воспитание, пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. В связи с тем, что проведение фестиваля красок не соответствует вышеуказанным целям, департамент культуры администрации города Липецка не заинтересован в проведении данного мероприятия в подведомственных учреждениях, - отметил председатель департамента культуры Липецка Сергей Малько.

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