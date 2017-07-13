Наш редакционный «Ревизорро» выяснил, где в Липецке продают свежие продукты

Мы тщательно проверили магазин «Пятёрочка»

Все мы стремимся покупать только лучшее и свежее. Но как не потеряться в «море выбора», которое нам предлагают современные ритейлеры? Мы решили выяснить, где именно продают самую свежую продукцию. Для этого мы отправились в магазин «Пятёрочка» на улице Шуминского, где нас встретила директор по свежести Наталья Орлова, которая провела нас по светлому просторному торговому залу с широкими проходами и поделилась секретами правильного хранения продуктов, а также дала несколько полезных рекомендаций липчанам.

Первое, на что мы обратили внимание, переступив порог магазина, это зона овощей и фруктов. Их в «Пятёрочке» продают несколько десятков, и на вид, и на вкус все свежие, словно только вчера сняли с ветки.

- Приоткрою небольшой секрет, - рассказала директор по свежести. - У нас нет складских помещений для хранения продуктов. Поэтому, как только к нам привозят товар, после приемки и проверки качества все сразу попадает на прилавки. Поставки товара идут ежедневно. Все это гарантирует качество продуктов!

- Сколько могут пролежать свежие овощи или фрукты на прилавке?

- Конечно же, все зависит от разновидности продуктов. Например, бананы или помидоры могут пролежать не более полутора суток. Также важную роль играет и сорт.

Следом мы отправились в молочный отдел. Там есть две полки: холодная и тёплая. На холодной, как выяснилось, температура от 0 до 6 градусов Цельсия, а на холодильниках установлены специальные датчики, которые срабатывают в случае неисправности. Как только срабатывает датчик, все неисправности устраняются в течение часа.

На тёплых полках выставлено детское питание и пастеризованное молоко. Благодаря обработке и специальной упаковке, такая продукция может спокойно храниться на стеллажах, в среднем около 30 дней.

Идем дальше и видим холодильник с охлажденным мясом.

- Когда к нам поступает мясо, в первую очередь мы проверяем его температуру. Температура охлаждённого мяса должна составлять от 0 до 6 градусов по Цельсию. На каждой упаковке написан срок хранения и дата изготовления продукта. Например, курица в среднем может пролежать в холодильнике в охлаждённом состоянии от 5 до 7 дней, а полуфабрикаты, например, котлеты, могут пролежать до 10-12 дней. Мясо приходит только от проверенных поставщиков, со всеми надлежащими документами. В торговой сети «Пятёрочка» во многих товарных категориях количество местных продуктов достигает 90%.

Далее мы проверили, как в «Пятёрочке» хранят замороженную рыбу.

- В первую очередь, во избежание того, чтобы на продукте не было ледяной «шубы», в нашем холодильнике есть специальная метка, выше которой наполнять аппарат запрещается, - пояснила директор по свежести. - Каждый день необходимо проверять температуру в морозильной камере и поддерживать ее на стабильном уровне. Немного ледяной «шубки» допускается на креветках и полуфабрикатах, однако, они ни в коем случае не должны слипаться.

В итоге наш редакционный «Ревизорро» убедился, что в «Пятёрочке» действительно следят за качеством товара. А директор по свежести раскрыла еще один «производственный секрет».

- Каждый день у нас есть «часы качества»: утром перед открытием и вечером перед закрытием. За каждую зону у нас отвечает сотрудник, который проверяет внешний вид товара и сроки хранения. Кроме того, он обязан следить за порядком в своей зоне ответственности: проверять, как выложен товар и все ли на своём месте. А директор по свежести лично инспектирует эти отделы каждый час.