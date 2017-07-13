сегодня, 14:00
Житель области изрезавший соседей из-за собаки предстанет перед судом
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Новодмитриевка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в одном из сел Курской области и доставлен для проведения следственных действий. Установлено, что он ранее судим, в том числе за аналогичное преступление. В ходе допроса он признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях частично. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, в том числе и о вменяемости обвиняемого, осознававшего общественную опасность своих действий в полной мере.
В настоящее время материалы уголовного дела рассматриваются судом, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
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