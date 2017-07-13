Происшествия

сегодня, 14:00

Житель области изрезавший соседей из-за собаки предстанет перед судом

2 712
#убийство
Житель области изрезавший соседей из-за собаки предстанет перед судом

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Новодмитриевка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием установлено, что утром 17 июля 2016 года обвиняемый, приехавший в свой дом, расположенный в селе Новодмитриевка, во дворе которого он содержал двух среднеазиатских овчарок, увидел одну из них мертвой. Заподозрив в произошедшем соседей, он вооружился ножом и отправился выяснять отношения. Открывшей ему дверь 63-летней женщине он нанес несколько ударов ножом. После чего войдя в комнату, где находился её 57-летний муж, причинил ему множественные колото-резаные ранения. От полученных травм мужчина скончался. Его раненая жена, выбежав на улицу, привлекла внимание соседей. Селяне попытались задержать обвиняемого, но мужчине удалось скрыться. Жена потерпевшего была госпитализирована и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи её жизнь вне опасности.

В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в одном из сел Курской области и доставлен для проведения следственных действий. Установлено, что он ранее судим, в том числе за аналогичное преступление. В ходе допроса он признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях частично. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, в том числе и о вменяемости обвиняемого, осознававшего общественную опасность своих действий в полной мере.

В настоящее время материалы уголовного дела рассматриваются судом, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
2 712
#убийство

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

24 минуты назад
Досиделся овец-жизнь человеческую в грош не ценит Собака сдохла- какое горе Человека убил-мракобес Годов 12-18 влепят там с песиками и пообщаешся
ответить

Прогноз

48 минут назад
Лет 6 дадут, 4 отсидит.
ответить

Еще в рубрике

В Становом наказали силача-похитителя телят
#кража #суд #приговор
В Становом наказали силача-похитителя телят

9 минут назад

Происшествия
В Липецке огласили приговор по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге
#Росагролизинг #афера
5
В Липецке огласили приговор по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге

57 минут назад

Происшествия
За полгода по номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений
#вызов #ЧП
1
За полгода по номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений

сегодня, 13:20

Происшествия
Пропавшая в Липецке девочка найдена
#пропавшие без вести
5
Пропавшая в Липецке девочка найдена

сегодня, 13:02

Происшествия
Карточная игра закончилась убийством
#убийство
1
Карточная игра закончилась убийством

сегодня, 12:55

Происшествия
Водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину
#авария #ДТП
9
Водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину

сегодня, 09:39

Происшествия