В Липецке огласили приговор по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге

Подсудимого Игоря Коняхина приговорили к 11,5 года лишения свободы, а Сергея Бурдовского - к 9 годам.

В Правобережном районном суде Липецка огласили вердикт по громкому уголовному делу о хищении средств ОАО «Росагролизинг», подсудимыми по которому проходили Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский.



По версии следствия, проведенного сотрудниками УФСБ РФ по Липецкой области, Игорь Коняхин, Сергей Бурдовский и Олег Донских (работал до своего побега из России заместителем министра сельского хозяйства РФ) в 2007-2008 годах похитили около 266 млн рублей, выделенных из бюджета «Росагролизингу» на закупку оборудования для нескольких спиртзаводов Липецкой области. До заводов оборудование так и не дошло, хотя на бумаге предприятия были оснащены первоклассной импортной техникой. Согласно другому эпизоду уголовного дела, злоумышленники в 2008 году за 331 млн рублей приобрели у компании «Элеватор-сервис» для «Липецкагротехсервиса» элеватор. Однако, как выяснилось, элеватор, отданный компании в лизинг, фактически был продан другому собственнику и впоследствии сменил нескольких владельцев. Всего же, как считает следствие, с 1 января 2007 года по 31 октября 2009 года министерство сельского хозяйства заключило с «Элеватор-сервисом» десятки договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей. За эти деньги фирма должна была поставить «Росагролизингу» элеваторы и прочее сельхозоборудование. Однако в реальности «Росагролизинг» получил оборудование лишь на 1,3 млрд рублей.



Под стражу Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский были взяты 25 декабря 2015 года, когда Советский районный суд Липецка удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Обвиняемые утверждали, что у них не было умысла воровать бюджетные средства, а речь шла только о не исполнении своих обязательств перед партнерами.



В ходе следствия с целью обеспечения возмещения материального ущерба был наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых в общей сумме свыше 705 млн рублей. На эти средства и имущество будет обращено взыскание в солидарном порядке с осужденных по иску Росагролизинга на сумму 1,1 млрд рублей и по иску Россельхозбанка - на сумму 760 млн рублей.



Государственный обвинитель запросил для бывшего руководителя ООО «Липецкагротехсервис» Игоря Коняхина 12 лет лишения свободы, для экс-директора ООО «Центральная водочная компания» Сергея Бурдовского - 11 лет. И это при том, что Сергей Бурдовский сразу же после ареста в феврале 2012 года подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, частично признал свою вину по преступлению, предусмотренному частью четвертой статьи 159 УК РФ, назвал всех своих соучастников, указал, где находится часть похищенного имущества - 12 тысяч гектаров земли в Рязанской области и оборудование элеватора в Липецкой области оценочной стоимостью свыше миллиарда рублей.



Судья Правобережного районного суда Ольга Кузнецова не согласилась с мнением стороны обвинения, считающей активной роль подсудимых в совершении преступлений. С учётом всех смягчающих вину обстоятельств, в частности, имеющихся у Сергея Бурдовского наград министерства обороны РФ и грамот министерства сельского хозяйства РФ, и инвалидности Игоря Коняхина, срок их лишения свободы был сокращен: Игоря Коняхина приговорили к 11,5 года лишения свободы, а Сергея Бурдовского - к 9 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.



Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский намерены обжаловать приговор.



