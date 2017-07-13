В Липецкой области до +28 и дожди

В ближайшие трое суток под влиянием малоподвижного атмосферного фронта с запада на территории Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды с грозами, ливнями, шквалистым усилением ветра, в отдельных районов с градом. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в регионе облачно с прояснениями, ночью дожди, местами небольшие, днем местами небольшие дожди с грозой, местами град. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек, при грозе местами с порывами до 15-20 м/сек.. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем от +23 до +28.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла.

День 14 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 9 градусов тепла.