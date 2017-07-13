Карточная игра закончилась убийством

Приговором Чаплыгинского районного суда 28-летний житель села Ведное признан виновным в убийстве односельчанина.

Как установлено материалами уголовного дела, в феврале этого года два односельчанина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения затеяли игру в карты.

Под воздействием алкоголя между ними вспыхнула ссора, основанная на давних неприязненных отношениях.

Схватив оказавшийся под рукой нож, один из игроков нанес другому смертельное ножевое ранение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. ст. 105 УК РФ (убийство), надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура района.

Подсудимый свою вину не признал, ссылаясь на неосторожное причинение потерпевшему смерти в результате обоюдной драки.

Однако совокупность представленных и проанализированных государственным обвинителем доказательств позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.