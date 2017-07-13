Общество

сегодня, 12:29

Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе с сильным ветром

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#ветер #гроза
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе с сильным ветром

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 - 14 июля ожидаются небольшие дожди с грозами, местами град. При грозах грозах местами порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

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#ветер #гроза

Комментарии (4)

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Я

4 минуты назад
Неавтофанат , Езжай в деревню, там НЛМК не достанет.
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Наталья

14 минут назад
А что скажет радиолюбитель???? Только его прогнозу доверяю!!!!
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Неавтофанат

57 минут назад
МЧС "забывает" предупредить НЛМК, что его выбросы в атмосферу вредны для нашего здоровья! Вчера при слабом юго-восточном ветре облако пошло в сторону города, конкретно от доменных цехов и коксохима. Утверждаю, доменный газ без цвета и запаха самый вредный из группы СО!
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Guest

сегодня, 12:37
Они каждый день предупреждают и смс рассылают. Когда на самом деле что-то случится, им никто не поверит.
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