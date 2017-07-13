В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах Липецка.

В течение трех дней с 14 по 16 июля усиленные наряды ДПС на территории Липецка будут уделять внимание проверке максимально возможного числа водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в первом полугодии этого года на территории Липецкой области зарегистрировано 68 автоаварий по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В них 21 человек погиб и 77 – получили травмы различной степени тяжести.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.



В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.