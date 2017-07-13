Общество

сегодня, 12:26

В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

3 339
#ГИБДД
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах Липецка.

В течение трех дней с 14 по 16 июля усиленные наряды ДПС на территории Липецка будут уделять внимание проверке максимально возможного числа водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в первом полугодии этого года на территории Липецкой области зарегистрировано 68 автоаварий по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В них 21 человек погиб и 77 – получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
3 339
#ГИБДД

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

прохожий

35 минут назад
Самый доходный штраф вот и ловят
ответить

Завтра в ночь

39 минут назад
Уважаемые автолюбители, беспокоится сильно не нужно, также и "отказываться от вечернего ужина" , но и сильно злоупотреблять, что бы было с кем беседовать, напоминаем- проездной 50 т.р. в течении получаса после остановки, 30 т.р- если проездной при себе. Всем удачной дороги.
ответить

Нохча

сегодня, 12:33
Зачем он за спиной номер своих коллег прячит попались тоже по пьяни
ответить

Еще в рубрике

Липчане пройдут 30 километров
#туризм #поход
Липчане пройдут 30 километров

35 минут назад

Общество
Липчанке снизили в восемь раз штраф за торговлю контрафактом
#штраф #торговля #нарушение
Липчанке снизили в восемь раз штраф за торговлю контрафактом

сегодня, 12:45

Общество
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе с сильным ветром
#ветер #гроза
4
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе с сильным ветром

сегодня, 12:29

Общество
Экстремальное видео из Липецка отправили на проверку
#видео #проверка #опасное вождение
2
Экстремальное видео из Липецка отправили на проверку

сегодня, 12:18

Общество
Импортозамещение по-липецки увидит Москва
#импортозамещение #выставка #тендер
2
Импортозамещение по-липецки увидит Москва

сегодня, 11:58

Общество
Два сельсовета Лебедянского района объединят в один
Два сельсовета Лебедянского района объединят в один

сегодня, 11:43

Общество