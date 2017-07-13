Общество
сегодня, 12:26
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей
Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах Липецка.
В течение трех дней с 14 по 16 июля усиленные наряды ДПС на территории Липецка будут уделять внимание проверке максимально возможного числа водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в первом полугодии этого года на территории Липецкой области зарегистрировано 68 автоаварий по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В них 21 человек погиб и 77 – получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в первом полугодии этого года на территории Липецкой области зарегистрировано 68 автоаварий по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В них 21 человек погиб и 77 – получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
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