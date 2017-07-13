Общество

сегодня, 12:18

Экстремальное видео из Липецка отправили на проверку

2 1127
#видео #проверка #опасное вождение
Экстремальное видео из Липецка отправили на проверку

Свои «таланты» продемонстрировали автомобилисты.

Видеозаписи виражей автомобилистов на кольце улиц Неделина и 50 лет НЛМК в Липецке пройдут проверки. Об этом GOROD48 сообщили в УГИББ по Липецкой области.

Напомним, накануне в Сети появились видеозаписи лихих виражей автомобилистов. Свои «таланты» водители ВАЗов демонстрировали около трех часов утра. В тематическом паблике запись собрала уже 27 000 просмотров и восторженные отклики любителей опасной езды и управляемых заносов.

В УГИБДД уточнили, что при установлении факта нарушений правил дорожного движения начнется розыск правонарушителей.
2 1127
#видео #проверка #опасное вождение

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

56 минут назад
Это мудачье каждую ночь гоняет на пл.Победы. Отправьте туда экипаж подежурить, и возьмете ублюдков на месте преступления.
ответить

Свидетель

сегодня, 12:28
ответить

Еще в рубрике

Липчане пройдут 30 километров
#туризм #поход
Липчане пройдут 30 километров

35 минут назад

Общество
Липчанке снизили в восемь раз штраф за торговлю контрафактом
#штраф #торговля #нарушение
Липчанке снизили в восемь раз штраф за торговлю контрафактом

сегодня, 12:45

Общество
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе с сильным ветром
#ветер #гроза
4
Спасатели предупреждают о надвигающейся грозе с сильным ветром

сегодня, 12:29

Общество
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей
#ГИБДД
3
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

сегодня, 12:26

Общество
Импортозамещение по-липецки увидит Москва
#импортозамещение #выставка #тендер
2
Импортозамещение по-липецки увидит Москва

сегодня, 11:58

Общество
Два сельсовета Лебедянского района объединят в один
Два сельсовета Лебедянского района объединят в один

сегодня, 11:43

Общество