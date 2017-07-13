Общество
сегодня, 12:18
Экстремальное видео из Липецка отправили на проверку
Свои «таланты» продемонстрировали автомобилисты.
Видеозаписи виражей автомобилистов на кольце улиц Неделина и 50 лет НЛМК в Липецке пройдут проверки. Об этом GOROD48 сообщили в УГИББ по Липецкой области.
Напомним, накануне в Сети появились видеозаписи лихих виражей автомобилистов. Свои «таланты» водители ВАЗов демонстрировали около трех часов утра. В тематическом паблике запись собрала уже 27 000 просмотров и восторженные отклики любителей опасной езды и управляемых заносов.
В УГИБДД уточнили, что при установлении факта нарушений правил дорожного движения начнется розыск правонарушителей.
Напомним, накануне в Сети появились видеозаписи лихих виражей автомобилистов. Свои «таланты» водители ВАЗов демонстрировали около трех часов утра. В тематическом паблике запись собрала уже 27 000 просмотров и восторженные отклики любителей опасной езды и управляемых заносов.
В УГИБДД уточнили, что при установлении факта нарушений правил дорожного движения начнется розыск правонарушителей.
Липчанин
Свидетель