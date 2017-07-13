Общество

20 минут назад

Импортозамещение по-липецки увидит Москва

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#импортозамещение #выставка #тендер
Импортозамещение по-липецки увидит Москва

Регион примет участие в тематической выставке.

Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области объявило тендер на услуги по организации участия региона в выставке «Импортозамещение». Тематическая экспозиция с 12 по 14 сентября расположится в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Презентацию липецкого импортозамещения оценили в 1,29 млн рублей.

Липецкая экспозиция расположится на 150 квадратных метрах. Услуги по тендеру включают разработку и согласование архитектурного и инженерного планирования застройки стенда, инженерно-техническое проектирование: так, венчать 6-метровую конструкцию будет венчать логотип Липецкой области. Вся экспозиция будет ярко подсвечена, стойки рецепш украсят цветами, продукцию липецких импортозамещающих хозяйств разместят на витринах с подсветкой. Зона Липецкой области позволит одновременно вести по четыре переговора с заинтересовавшимися экспозицией.

Электронный аукцион на право презентовать липецкое импортозамещение запланирован на 1 августа. Услуги специалистов оплатят из бюджета Липецкой области.
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#импортозамещение #выставка #тендер

Комментарии (1)

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Антисоветчик

1 минуту назад
Пир во время чумы.
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