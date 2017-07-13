Импортозамещение по-липецки увидит Москва

Регион примет участие в тематической выставке.

Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области объявило тендер на услуги по организации участия региона в выставке «Импортозамещение». Тематическая экспозиция с 12 по 14 сентября расположится в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Презентацию липецкого импортозамещения оценили в 1,29 млн рублей.



Липецкая экспозиция расположится на 150 квадратных метрах. Услуги по тендеру включают разработку и согласование архитектурного и инженерного планирования застройки стенда, инженерно-техническое проектирование: так, венчать 6-метровую конструкцию будет венчать логотип Липецкой области. Вся экспозиция будет ярко подсвечена, стойки рецепш украсят цветами, продукцию липецких импортозамещающих хозяйств разместят на витринах с подсветкой. Зона Липецкой области позволит одновременно вести по четыре переговора с заинтересовавшимися экспозицией.



Электронный аукцион на право презентовать липецкое импортозамещение запланирован на 1 августа. Услуги специалистов оплатят из бюджета Липецкой области.