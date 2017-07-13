Общество

57 минут назад

Липецкой семье придется копиться на квартиру почти 6 лет

7 561
#жилье #рейтинг #квартира
Липецкой семье придется копиться на квартиру почти 6 лет

Это минимальный срок среди регионов Центрального Черноземья.

РИА Рейтинг представил данные ежегодного исследования доступности жилья в регионах России. При расчете рейтинга учитывались статистические данные по доходам и тратам семьи с одним ребенком, а также стоимость жилья в том или ином субъекте федерации.

Липецкая область оказалась на 34 строчке рейтинга. Если в начале 2016 года ячейке общества пришлось бы копить на типовую квартиру в 54 квадратных метра 6,7 года, то по актуальным данным — всего 5,8 лет. При этом стоимость жилья составляет ровно 2 млн рублей.

Позиция Липецкой области — самая высокая среди регионов Центрального Черноземья. Так, в Воронежской области семье придется копить на недвижимость 6 лет (цена квартиры 2,4 млн рублей), в Курской — ровно 6 лет при стоимости жилья в 2 млн рублей, в Белгородской — 6,4 года (2,5 млн рублей), в Тамбовской — 7,5 лет (1,8 млн рублей).

Быстрее всего по данным аналитиков отдельное жилье могут купить семьи из Ямало-Ненецкого АО — полтора года при цене сделки в 2,7 млн рублей. Дольше всего придется откладывать в Кабардино-Балкарии — 16,8 лет при стоимости квартиры в 2 млн рублей.
7 561
#жилье #рейтинг #квартира

Комментарии (7)

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fac

18 минут назад
копиться? гастарбайтеры тексты пишут
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лисичке

28 минут назад
Литровича выипать нужно вам.
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лисичка

33 минуты назад
В месяц надо откладывать 27 777 рублей.тогда да,получится как раз 2 лимона за 6 лет.....У меня муж получает не более 22 тысяч летом,зимой,когда нет заказов,не более 15 тысяч рублей. Ну и как нам накопить на квартиру ?Лапу сосать или депутата ограбить ?
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Юля

37 минут назад
моя зарплата за июль 15 987...что бы мне хотя бы за 10 лет что то накопить нужно не чего не есть.
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Александр

45 минут назад
При зарплате 50 000 рублей можно, при желании, накопить за 6 лет.
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да ну

49 минут назад
какая то фигня написана, на 6 лет в месяц платеж 28000, многие могут позволить отложить в месяц такие деньги из своих нищенских зарплат в 15000 рублей.
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о каг !

51 минуту назад
В итоге не накопиться и убится ап стену.
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