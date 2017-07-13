Липецкой семье придется копиться на квартиру почти 6 лет

Это минимальный срок среди регионов Центрального Черноземья.

РИА Рейтинг представил данные ежегодного исследования доступности жилья в регионах России. При расчете рейтинга учитывались статистические данные по доходам и тратам семьи с одним ребенком, а также стоимость жилья в том или ином субъекте федерации.



Липецкая область оказалась на 34 строчке рейтинга. Если в начале 2016 года ячейке общества пришлось бы копить на типовую квартиру в 54 квадратных метра 6,7 года, то по актуальным данным — всего 5,8 лет. При этом стоимость жилья составляет ровно 2 млн рублей.



Позиция Липецкой области — самая высокая среди регионов Центрального Черноземья. Так, в Воронежской области семье придется копить на недвижимость 6 лет (цена квартиры 2,4 млн рублей), в Курской — ровно 6 лет при стоимости жилья в 2 млн рублей, в Белгородской — 6,4 года (2,5 млн рублей), в Тамбовской — 7,5 лет (1,8 млн рублей).



Быстрее всего по данным аналитиков отдельное жилье могут купить семьи из Ямало-Ненецкого АО — полтора года при цене сделки в 2,7 млн рублей. Дольше всего придется откладывать в Кабардино-Балкарии — 16,8 лет при стоимости квартиры в 2 млн рублей.