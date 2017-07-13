Социальную эффективность НЛМК отметили на отраслевом конкурсе

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие Группы НЛМК, стал победителем XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности – 2017» в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора».

Его организатором выступили Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России. Жюри оценивало 56 предприятий из 24 регионах России, которые входят в число 13 крупнейших металлургических компаний и холдингов страны.

Победители конкурса награждены дипломами департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России. Лучшие компании рекомендованы жюри для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводится Правительством Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, с 2014 года на НЛМК принята новая редакция коллективного договора, который включает целый ряд дополнительных социальных гарантий, льгот и компенсаций. В числе приоритетов - создание комфортных и безопасных условий труда, профессиональное обучение и повышение квалификации, улучшение качества медицинского обслуживания и оздоровления работников и членов их семей, организация спортивно-массовых и культурных мероприятий, а также софинансирование дополнительных негосударственных пенсий работников. В 2016 году на финансирование обязательств в рамках коллективного договора НЛМК направил 762 млн рублей.