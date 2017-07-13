Культура
10 минут назад
Липчанка написала рассказ в стиле 90-х
Работа участвует в конкурсе.
Липчанка Анна Харланова принимает участие в конкурсе «Были 90-х». Автор представила на суд жюри рассказ «Посыл посла».
Представляем отрывок из работы:
«Дело было в голодные общажные времена, в конце 90-х. Мы тогда учились в Литинституте. Обедали бесплатно, прямо в центре Москвы, в столовой при институте. Хотя столовской была только еда, а помещение - шикарное, с дизайнерским ремонтом, по вечерам там работал клуб, выступали музыкальные группы. Но то, что было досягаемо для толстосумов, служило для нас лишь декорациями. Талончики на бесплатное питание выдавали в деканате каждому лично в руки. Кормили гречкой с хлебными котлетами и пустым супом. Скудно, зато бесплатно! Если бы не это, многие прозаики-поэты просто бы голодали.
Как раз в те времена моя подруга познакомилась с темнокожим парнем. Он учился в аспирантуре, насколько я помню, это был будущий врач (ха, оксюморон!). Родом из страны на западе центральной Африки, бывшая французская колония. Позже он собирался вернуться на родину, но пока жил в Москве и очень симпатизировал моей подруге. Назовем ее Алевтиной. В остальном я практически не совру, рассказывая эту историю, только местами дофантазирую то, что память не сохранила».
На данный момент рассказ липчанки набрал 54 одобрения от народного жюри. Лучшие работы проекта «Народная книга» войдут в рублику «Были 90-х» и увидят свет. Планируется издание книги, составителем которой выступит известная писательница Александра Маринина.
Представляем отрывок из работы:
«Дело было в голодные общажные времена, в конце 90-х. Мы тогда учились в Литинституте. Обедали бесплатно, прямо в центре Москвы, в столовой при институте. Хотя столовской была только еда, а помещение - шикарное, с дизайнерским ремонтом, по вечерам там работал клуб, выступали музыкальные группы. Но то, что было досягаемо для толстосумов, служило для нас лишь декорациями. Талончики на бесплатное питание выдавали в деканате каждому лично в руки. Кормили гречкой с хлебными котлетами и пустым супом. Скудно, зато бесплатно! Если бы не это, многие прозаики-поэты просто бы голодали.
Как раз в те времена моя подруга познакомилась с темнокожим парнем. Он учился в аспирантуре, насколько я помню, это был будущий врач (ха, оксюморон!). Родом из страны на западе центральной Африки, бывшая французская колония. Позже он собирался вернуться на родину, но пока жил в Москве и очень симпатизировал моей подруге. Назовем ее Алевтиной. В остальном я практически не совру, рассказывая эту историю, только местами дофантазирую то, что память не сохранила».
На данный момент рассказ липчанки набрал 54 одобрения от народного жюри. Лучшие работы проекта «Народная книга» войдут в рублику «Были 90-х» и увидят свет. Планируется издание книги, составителем которой выступит известная писательница Александра Маринина.
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