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сегодня, 09:37

Период отключений горячей воды в Липецке заканчивается

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#гидравлические испытания
Период отключений горячей воды в Липецке заканчивается

Специалисты АО «ЛГЭК» закончили гидравлические испытания тепловых сетей.

Специалисты АО «ЛГЭК» закончили гидравлические испытания тепловых сетей, эксплуатируемых энергокомпанией. Работы велись согласно плану, утвержденному администрацией города Липецка. На прочность и плотность проверили 75,3 км теплосетей. За время опрессовок было выявлено 136 порывов, ограничивающих подачу горячего водоснабжения. В настоящее время все они устранены. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжается плановая подготовка 30-ти котельных АО «ЛГЭК». На капитальный и текущий ремонты тепловых сетей и котельных в этом году направлено более 10 миллионов рублей.  

Параллельно энергетики готовят к периоду зимних нагрузок электросетевой комплекс компании. Ведется ремонт линий электропередачи, трансформаторных и распределительных подстанций. Идут работы на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. Ремонтируется запорная арматура, коллекторы, канализационные колодцы, продолжается благоустройство территорий объектов ЛГЭК. Всего на ремонтную кампанию по подготовке к осеннее-зимнему периоду энергокомпания планирует направить более 80 миллионов рублей.




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#гидравлические испытания

Комментарии (1)

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я

сегодня, 09:45
Pease da ballы, начался труборвач №2 - 2 этап гидравлических испытаний. Горячей воды опять нема.
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