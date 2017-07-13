Период отключений горячей воды в Липецке заканчивается

Специалисты АО «ЛГЭК» закончили гидравлические испытания тепловых сетей.

Специалисты АО «ЛГЭК» закончили гидравлические испытания тепловых сетей, эксплуатируемых энергокомпанией. Работы велись согласно плану, утвержденному администрацией города Липецка. На прочность и плотность проверили 75,3 км теплосетей. За время опрессовок было выявлено 136 порывов, ограничивающих подачу горячего водоснабжения. В настоящее время все они устранены. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжается плановая подготовка 30-ти котельных АО «ЛГЭК». На капитальный и текущий ремонты тепловых сетей и котельных в этом году направлено более 10 миллионов рублей.

Параллельно энергетики готовят к периоду зимних нагрузок электросетевой комплекс компании. Ведется ремонт линий электропередачи, трансформаторных и распределительных подстанций. Идут работы на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. Ремонтируется запорная арматура, коллекторы, канализационные колодцы, продолжается благоустройство территорий объектов ЛГЭК. Всего на ремонтную кампанию по подготовке к осеннее-зимнему периоду энергокомпания планирует направить более 80 миллионов рублей.