Из-за подгоревших пельменей эвакуировали целый подъезд

Оставленная на плите еда вызвала задымление.

Сегодня утром в Липеце жильцы одного из подъездов дома №16 по улице Терешковой были вынуждены покинуть квартиры из-за сильного задымления.



Как оказалось, жилец квартиры на втором этаже оставил на плите сковороду с пельменями и ушел в магазин. Во время его отсутствия еда сгорела.



Очаг задымления обнаружили вызванные к дому пожарные. Чтобы ликвидировать источник дыма им пришлось забраться в окно квартиры, используя раздвижную лестницу.

