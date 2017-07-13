Происшествия
12 минут назад
Из-за подгоревших пельменей эвакуировали целый подъезд
28
Оставленная на плите еда вызвала задымление.
Сегодня утром в Липеце жильцы одного из подъездов дома №16 по улице Терешковой были вынуждены покинуть квартиры из-за сильного задымления.
Как оказалось, жилец квартиры на втором этаже оставил на плите сковороду с пельменями и ушел в магазин. Во время его отсутствия еда сгорела.
Очаг задымления обнаружили вызванные к дому пожарные. Чтобы ликвидировать источник дыма им пришлось забраться в окно квартиры, используя раздвижную лестницу.
Как оказалось, жилец квартиры на втором этаже оставил на плите сковороду с пельменями и ушел в магазин. Во время его отсутствия еда сгорела.
Очаг задымления обнаружили вызванные к дому пожарные. Чтобы ликвидировать источник дыма им пришлось забраться в окно квартиры, используя раздвижную лестницу.
28