Происшествия

12 минут назад

Из-за подгоревших пельменей эвакуировали целый подъезд

28
#пожар
Из-за подгоревших пельменей эвакуировали целый подъезд

Оставленная на плите еда вызвала задымление.

Сегодня утром в Липеце жильцы одного из подъездов дома №16 по улице Терешковой были вынуждены покинуть квартиры из-за сильного задымления.

Как оказалось, жилец квартиры на втором этаже оставил на плите сковороду с пельменями и ушел в магазин. Во время его отсутствия еда сгорела.

Очаг задымления обнаружили вызванные к дому пожарные. Чтобы ликвидировать источник дыма им пришлось забраться в окно квартиры, используя раздвижную лестницу.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
28
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#пожар
1
В Липецке горели два атомобиля

33 минуты назад

Происшествия
В Липецке пропала 13-летняя девочка
#пропавшие без вести
В Липецке пропала 13-летняя девочка

55 минут назад

Происшествия
Мотоциклист бросил «Ямаху» на месте аварии
#авария #ДТП
2
Мотоциклист бросил «Ямаху» на месте аварии

вчера, 18:47

Происшествия
В Липецкой области снова не смогли освоить федеральные деньги на развитие туризма
#туризм #финасирование
5
В Липецкой области снова не смогли освоить федеральные деньги на развитие туризма

вчера, 14:20

Происшествия
Ельчан удивила автоледи, ехавшая по улице с односторонним движением «против шерсти»
26
Ельчан удивила автоледи, ехавшая по улице с односторонним движением «против шерсти»

вчера, 13:30

Происшествия
В Липецке начали оглашать вердикт по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге
#афера #Росагролизинг
20
В Липецке начали оглашать вердикт по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге

вчера, 11:18

Происшествия