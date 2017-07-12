Происшествия
51 минуту назад
Мотоциклист бросил «Ямаху» на месте аварии
Сотрудники ГИБДД нашли на двигателе мотоцикла стертый номер.
Сегодня вечером на 285 километре трассы Орел-Тамбов в Липецке столкнулись мотоцикл "Ямаха" и "Лада-Калина". И машина и мотоцикл получили механические повреждения.
Примечательно, что водитель мотоцикла скрылся с места аварии. При осмотре двигателя "Ямахи" автоинспекторы нашли стертый номер. Возможно, что мотоцикл был угнан.
Примечательно, что водитель мотоцикла скрылся с места аварии. При осмотре двигателя "Ямахи" автоинспекторы нашли стертый номер. Возможно, что мотоцикл был угнан.
Алекс