Происшествия

51 минуту назад

Мотоциклист бросил «Ямаху» на месте аварии

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#авария #ДТП
Мотоциклист бросил «Ямаху» на месте аварии

Сотрудники ГИБДД нашли на двигателе мотоцикла стертый номер.

Сегодня вечером на 285 километре трассы Орел-Тамбов в Липецке столкнулись мотоцикл "Ямаха" и "Лада-Калина". И машина и мотоцикл получили механические повреждения.

Примечательно, что водитель мотоцикла скрылся с места аварии. При осмотре двигателя "Ямахи" автоинспекторы нашли стертый номер. Возможно, что мотоцикл был угнан.


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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Алекс

12 минут назад
я мино ехал менты стояли и варешкой торговали
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