Мотоциклист бросил «Ямаху» на месте аварии

Сотрудники ГИБДД нашли на двигателе мотоцикла стертый номер.

Сегодня вечером на 285 километре трассы Орел-Тамбов в Липецке столкнулись мотоцикл "Ямаха" и "Лада-Калина". И машина и мотоцикл получили механические повреждения.



Примечательно, что водитель мотоцикла скрылся с места аварии. При осмотре двигателя "Ямахи" автоинспекторы нашли стертый номер. Возможно, что мотоцикл был угнан.





