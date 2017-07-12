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Китайские физики впервые в мире совершили квантовую телепортацию в космос
Эксперимент длился месяц
Китайские физики заявили об успешном проведении первой "космической" квантовой телепортации, переправив информацию о состоянии частицы с квантового спутника "Мо-цзы" на станцию слежения на Земле, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org, - передает РИА Новости.
Квантовая телепортация заключается в передаче состояния от одной частицы другой без переноса первой в пространстве. В рамках эксперимента, длившегося месяц, физикам удалось осуществить телепортацию 911 фотонов на расстояние от 500 до 1400 километров, что является рекордной дистанцией для квантовой телепортации. Это является первым шагом по созданию квантового Интернета.
Подобным образом, как отмечают ученые, можно передавать не только фотоны, но и кубиты, ячейки памяти квантового компьютера, и другие объекты квантового мира.
Квантовая телепортация заключается в передаче состояния от одной частицы другой без переноса первой в пространстве. В рамках эксперимента, длившегося месяц, физикам удалось осуществить телепортацию 911 фотонов на расстояние от 500 до 1400 километров, что является рекордной дистанцией для квантовой телепортации. Это является первым шагом по созданию квантового Интернета.
Подобным образом, как отмечают ученые, можно передавать не только фотоны, но и кубиты, ячейки памяти квантового компьютера, и другие объекты квантового мира.