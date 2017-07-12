НЛМК отметил спортивные достижения липецких юниоров

На Новолипецком металлургическом комбинате, основном предприятии Группы НЛМК, чествовали юных спортсменов Липецка, которые в этом году добились высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, 28 самых лучших и перспективных юниоров поздравили руководители спортивного клуба «Липецкий металлург», благотворительного фонда НЛМК «Милосердие», департамента по физической культуре и спорту города Липецка.



От комбината ребятам вручили дипломы и подарочные сертификаты для приобретения спортивной формы и инвентаря. За значительные достижения в воспитании юных спортсменов их наставники также получили подарочные сертификаты.

Такие встречи накануне Дня металлурга и Дня города с подающими надежду в спорте ребятами и их тренерами стали уже традиционными. Поддержка детско-юношеского спорта - важная социальная инициатива компании. В этом году более 1000 воспитанников спортивных школ Липецка приняли участие в соревнованиях на призы НЛМК.

На развитие спорта благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» ежегодно выделяет около 70 млн руб. Все дети в детской спортивной школе по стрельбе занимаются бесплатно: сегодня это более 300 юных спортсменов, с которыми работают 14 тренеров-преподавателей. В 2016 году на развитие регионального спорта благотворительный фонд направил более 82 млн рублей.