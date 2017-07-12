Общество

сегодня, 15:27

Трудоспособные липчане умирали реже

2 309
#смертность
Трудоспособные липчане умирали реже

Смертность трудоспособного населения Липецкой области в прошлом году снизилась — такие данные представил Росстат в своем отчете.

Так, всего в 2016 году в Липецкой области умерло 3455 трудоспособных жителей — на 237 меньше, чем годом ранее. Коэффициент смертности составил 534 человека на 100 тысяч населения против 560,3 на 100 тыс. в 2015 году. В среднем по России на 100 тысяч работающих пришлось 517,6 умерших.

Мужчины трудоспособного возраста умирали в пять раз чаще (из умерших доля мужчин — 2885, женщин — 570). Коэффициент смертности мужского населения в регионе составил 851,3 человека на 100 тысяч населения того же возраста (в стране — 789,1), на каждые 100 тысяч женщин пришлось 185 умерших (в России — 222).

Самая высокая смертность трудоспособного населения в прошлом году отмечалась в Чукотском АО (815,8 человек на 100 тыс.) и республике Тыва (806,4), самая низкая — в Ингушетии (156,7), Дагестане (178,2) и Чечне (187,7).

Среди причин смертности трудоспособных липчан, как и россиян в целом, на первом месте оказались болезни системы кровообращения: 173 на 100 тысяч населения (152,7 в России). Реже всего липчане умирали от туберкулеза — всего 3,7 случая на 100 тысяч соответствующего населения. В России этот показатель был в 2,7 раза выше — 10,1 случаев на 100 тысяч, сообщает Росстат. 

2 309
#смертность

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГОСУДАРСТВО

16 минут назад
Закон: Срочно на подпись президенту!!!! " С 01.08.2017Г. ПРОДЛИТЬ МУЖЧИНАМ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ В ВОЗРАСТЕ 99 ЛЕТ, А ЖЕНЩИНАМ В 95 ЛЕТ"
ответить

Гость

52 минуты назад
Нет времени умирать - надо работать!
ответить

Еще в рубрике

Олег Королев: «Впереди День города. Успеть бы...»
3
Олег Королев: «Впереди День города. Успеть бы...»

8 минут назад

Общество
Липчанин стал прокурором Владимира
#прокуратура #назначение
1
Липчанин стал прокурором Владимира

28 минут назад

Общество
В Липецкой области разработан закон, который защитит обманутых дольщиков
#обманутые дольщики
1
В Липецкой области разработан закон, который защитит обманутых дольщиков

55 минут назад

Общество
В Липецк прибыла первая партия новой коммунальной техники
#коммунальщики
6
В Липецк прибыла первая партия новой коммунальной техники

59 минут назад

Общество
Учредителя трех стройкомпаний в Липецке признали банкротом
#банкрот #строительство
5
Учредителя трех стройкомпаний в Липецке признали банкротом

сегодня, 15:27

Общество
В гала-концерте «Калины Красной» примет участие осужденный из Ельца (ВИДЕО)
#Калина красная #УФСИН
2
В гала-концерте «Калины Красной» примет участие осужденный из Ельца (ВИДЕО)

сегодня, 15:03

Общество