За ноги и под потолок. Опасные трюки в рубрике «Просто все»

Мы испытали на себе воздушную акробатику.

Трюкам на полотнах обучают с раннего детства, лет с четырех. Еще бы, воздушные гимнастки будут работать под куполом. Просто так этому не научишься. Но, в последнее время цирковые занятия становятся доступнее и взрослым людям. В соседних городах этот вид искусства превратили в фитнес. Наталья Медведева решила проверить на себе, насколько реально взрослому и мало подготовленному человеку выполнить упражнение в воздухе.

