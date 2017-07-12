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4 минуты назад

За ноги и под потолок. Опасные трюки в рубрике «Просто все»

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#Просто все
За ноги и под потолок. Опасные трюки в рубрике «Просто все»

Мы испытали на себе воздушную акробатику.

Трюкам на полотнах обучают с раннего детства, лет с четырех. Еще бы, воздушные гимнастки будут работать под куполом. Просто так этому не научишься. Но, в последнее время цирковые занятия становятся доступнее и взрослым людям. В соседних городах этот вид искусства превратили в фитнес. Наталья Медведева решила проверить на себе, насколько реально взрослому и мало подготовленному человеку выполнить упражнение в воздухе.
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#Просто все

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