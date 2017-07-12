Общество

14 минут назад

Спасатели распространили экстренное предупреждение

318
#ветер
Спасатели распространили экстренное предупреждение

В Липецке и области ждут сильный ветер.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 12 июля до 18 часов 13 июля ожидаются облачная небольшие дожди, местами грозы. При грозах порывы ветра могут достичь скорости 15-20 м/с. 

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

318
#ветер

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