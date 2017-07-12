Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поножовщине

В дежурную часть ОМВД России по Задонскому району поступило сообщение о том, что неизвестный нанес ножевое ранение 55-летнего мужчине.

На место происшествия был направлен наряд сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по Липецкой области, в составе прапорщика полиции Юрия Овсянникова и старшего сержанта полиции Алексея Степанищева.



Сотрудники приступили к розыску предполагаемого преступника. В результате чего задержан 60-летний пенсионер, который, по словам свидетелей и потерпевшего, нанес ему ранение. Задержанный доставлен в отдел полиции и передан для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Липецкой области.