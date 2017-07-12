Происшествия

сегодня, 10:35

Двое братьев признаны виновным в ограблении воспитывавшей их 80-летней бабушки

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#ограбление
Двое братьев признаны виновным в ограблении воспитывавшей их 80-летней бабушки

Обвинительным приговором завершился судебный процесс над двумя братьями, обвинявшимися в грабеже с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, материалами уголовного дела установлено, что в апреле текущего года подсудимые в поисках денег на выпивку решили  ограбить родную бабушку, которая воспитывала их с детских лет.

Они пришли в дом бабушки, свалили 80-летнюю женщину на пол, обмотав  ее руки и ноги скотчем.

Пенсионерка оказала внукам активное сопротивление, избавилась от пут, но справиться с грабителями не смогла.

Удерживая старушку на полу, один из братьев сорвал приколотый к халату, платок с завернутыми в него 2 тысячами рублей.

Завладев деньгами, преступники покинули дом бабушки, в последний момент отказавшись от намерения связть ее и бросить в погреб, чтобы она не смогла позвать на помощь.

По факту грабежа  было возбуждено уголовное дело по п.п.а, г ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья), надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура района.

В ходе следствия братья возместили бабушке, которая простила их и просила не наказывать, материальный ущерб.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя и потерпевшей, суд приговорил виновных 3 годам лишения свободы условно.

Если условно осужденные  в течение испытательного срока будут нарушать общественный порядок, привлекаться к административной ответственности, не исполнять возложенные на них судом обязанности либо скроются от контроля, условное осуждение может быть отменено, а виновные направлены в места лишения свободы для исполнении наказания, назначенного приговором суда. 


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#ограбление

Комментарии (2)

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Мужик

34 секунды назад
Но оставим эту незначительную новость и вернёмся к событиям на Украине...
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Нохча

сегодня, 10:44
Уродав не исправить
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