Пенсионерку обвиняют в культивировании мака

Наркосодержащее растение нашли на огороде пожилой женщины.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 11 июля в Задонске в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» полицейские нашли на приусадебном участке 63-летней женщины 29 кустов мака.

По факту культивации наркосодержащих растений возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.