Сергей Иванов проверил подготовку ко Дню города

Глава Липецка Сергей Иванов, его заместитель Евгений Павлов и председатель департамента культуры Сергей Малько в рамках выездного совещания проинспектировали подготовку к Дню города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Нижнем парке завершается благоустройство площадок, на которых в ближайшее время разместятся участники фестиваля «Липецкое городище». Его гости перенесутся в эпоху средневековья, побывают в ставке Петра Великого и восхитятся красотой Александровского бала. Собственная площадка скоро может появиться и у любителей тихого отдыха. Почти закончено строительство арт-объекта «Шахматная доска». Как сообщил директор парка Николай Калимбет, предполагается, что в дальнейшем здесь появятся специально оборудованные места, где шахматисты смогут собираться и даже устраивать соревнования. Сергей Иванов обратил внимание на торговые объекты, расположенные на территории парка. Согласно распоряжению мэра, все киоски должны быть выдержаны в едином стиле, и отражать концепцию места, играющего особую роль в истории Липецка.

Шуховская башня, Вознесенский собор Ельца, здание администрации региона. Много интересного об истории Липецкой области и людях, принимавших непосредственное участие в ее образовании, расскажет парк миниатюр, строительство которого завершается в Быхановом саду. Если модели видело ограниченное количество людей, то реконструированную дорожку, которая ведет с улицы Тельмана к остановке общественного транспорта, успело оценить все местное население. Работы по замене асфальтового покрытия на площади свыше 2 тыс. м2 ведутся МК «РСДП». В настоящий момент они завершены на 70%

- Выкрошившийся щебень, асфальт, который поднялся от корней деревьев – ходить было просто невозможно. Мы очень благодарны руководству города за новую дорожку. Днем ходим сюда с внуками, вечером прогуливаемся с мужем. Большое спасибо за то, что вернули нам парк, - поделилась жительница улицы Тельмана Валентина Свешникова.

Финальной точкой выездного совещания стал СК «Звездный». Нынешним летом здесь стартовал очередной этап реконструкции. Сегодня наполовину завершен ремонт главного входа, все готово к началу монтажа новой системы вентиляции и кондиционирования воздуха ледовой арены, а также к установке системы водоподготовки для заливки льда. Всего на эти цели из средств городского бюджета планируется направить 13 млн. рублей. Глава Липецка поручил исполнителям работ вывезти строительный мусор, оставшийся от старых ступеней. В свою очередь профильные подразделения мэрии проработают варианты организации пространства площади перед спортивным комплексом.

- На сегодняшний день и темпы, и качество работ нас вполне устраивают. Вместе с тем следует понимать, что это только начало. Пока мы наводим порядок. Предполагается, что следующим шагом станет привлечение инвесторов. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что эта работа активно ведется уже сегодня. Я убежден, объединяя наши усилия с возможностями представителей бизнес-сообщества и прислушиваясь к мнению липчан мы не только вернем, но и закрепим за Липецком звание «Самый благоустроенный город России».