Общество

сегодня, 09:27

Липчанка ищет пропавшего мужа

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#розыск
Липчанка ищет пропавшего мужа

Вера Щетинина говорит о том, что Владимир мог попасть в ДТП.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонила 30-летняя женщина и сообщила, что ищет пропавшего вчера мужа, 31-летнего Владимира Щетинина:

- Он привез меня на работу к 14.00 и должен был забрать в 19.00. Но за мной он не заехал. НЕ приехал он и домой. Муж не отвечает на телефонные звонки. Машины у дома тоже нет.

Женщина предполагает, что ее муж мог попассть в ДТП. Так, на сайте GOROD48 она прочитала сообщение об автомобиле «ВАЗ», который таранил забор в микрорайоне «Университетский». В заметке указано, что водитель был пьян.

- За мужем склонности к выпивке за рулем не было. Но машина на фото очень похода на нашу, на «ВАЗ-2110», - говорит Вера Щетинина.

По ее словам, муж был одет в трико и олимпийку. Так как домой он не заезжал, то и не переодевался.

К сожалению, у женщины нет доступа в Интернет, поэтому она не могла переслать в редакцию фотографию супруга. 

- Владимир Щетинин не задерживался сотрудниками полиции. Его нет ни в отделах УМВД РФ по Липецку, ни в ИВС. Не привозили его как потерпевшего в ДТП и в больницы города, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Наталья Маслакова.

Все те, кто могут помочь Вере Щетининой найти ее мужа, могут позвонить по телефону 8-920-529-73-91.

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#розыск

Комментарии (5)

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Олеся

9 минут назад
Мой также "пропадал", также нигде он не был зафиксирован, а потом - "нашелся".... а потом мы разведись по понятным причинам
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липецк

14 минут назад
у бабы он у твоей подружки
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Абрамова-Бьюл-бьюл Оглы

17 минут назад
Это мой машина.
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Я

26 минут назад
Афтор, чтой-то у тебя не стыкуется. Как женщина могла прочитать сообщение об автомобиле «ВАЗ», который таранил забор в микрорайоне «Университетский», если у нее нет доступа в Интернет?
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Сергей 13

45 минут назад
Они дурнее себя кого то ищут?Таких нет,они последние остались,байка за угнанную машину и бедного мужа,которого поили весь день насильно водкой,не прёт.
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