Липчанка ищет пропавшего мужа

Вера Щетинина говорит о том, что Владимир мог попасть в ДТП.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонила 30-летняя женщина и сообщила, что ищет пропавшего вчера мужа, 31-летнего Владимира Щетинина:

- Он привез меня на работу к 14.00 и должен был забрать в 19.00. Но за мной он не заехал. НЕ приехал он и домой. Муж не отвечает на телефонные звонки. Машины у дома тоже нет.

Женщина предполагает, что ее муж мог попассть в ДТП. Так, на сайте GOROD48 она прочитала сообщение об автомобиле «ВАЗ», который таранил забор в микрорайоне «Университетский». В заметке указано, что водитель был пьян.

- За мужем склонности к выпивке за рулем не было. Но машина на фото очень похода на нашу, на «ВАЗ-2110», - говорит Вера Щетинина.

По ее словам, муж был одет в трико и олимпийку. Так как домой он не заезжал, то и не переодевался.

К сожалению, у женщины нет доступа в Интернет, поэтому она не могла переслать в редакцию фотографию супруга.

- Владимир Щетинин не задерживался сотрудниками полиции. Его нет ни в отделах УМВД РФ по Липецку, ни в ИВС. Не привозили его как потерпевшего в ДТП и в больницы города, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Наталья Маслакова.

Все те, кто могут помочь Вере Щетининой найти ее мужа, могут позвонить по телефону 8-920-529-73-91.