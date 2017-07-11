Второй спарринг межсезонья «Металлург» завершил вничью

Кроме того, наша команда просмотрела в деле нескольких новобранцев.

На базе в «Парусе» липецкий «Металлург» провел контрольную встречу со своим будущим соперников по зоне «Центр» белгородским «Энергомашем». Встреча принесла ничью – 1:1.



На просмотр в «Металлург» приехали несколько молодых футболистов – 1997 г.р., попадающих под установленный ПФЛ лимит, согласно которому на поле должны выходить игроки не старше 20 лет. Одному из них сразу сегодня нашлось место в стартовом составе – опорному хавбеку Ростиславу Романенко, который в прошлом сезоне дебютировал в профессиональном футболе и провел 9 матчей в зоне «Запад» в составе «Домодедово» и «Знамени Труда», по большей части выходя на замену. Рыжеволосый хавбек занял место в опорной зоне, а вот другой «лимитчик» Александр Ульянчев с первых минут вместо привычной позиции опорника отправился на правый фланг обороны. Тренер Сергей Машнин объяснил этот эксперимент поиском оптимального сочетания – опять же с учетом требований лимита на игроков.



Липчане начали бодро, и уже на 6-й минуте Сергей Чернышов открыл счет. Голкипер «Энергомаша» Руслан Дудкин не удержал мяч после удара нашего форварда, и снаряд, скользнув по пальцам, влетел в дальний нижний угол ворот.



Гости из Белгорода ответили несколькими опасными моментами, в одном из которых Сергей Кудрин сотряс ударом штангу. В целом территориальное преимущество было на стороне



«Энергомаша», атаки чаще шли на наши ворота. На 25-й минуте Владислав Фасхутдинов воспользовался неразберихой возле штрафной липчан и с левой ноги отправил мяч в дальний угол ворот Ивана Скрипника.



Машнин после перерыва поменял сразу четверых футболистов. Потихоньку наставник липчан начал бросать в бой молодежь: на поле вышли Вадим Окорочков и Дмитрий Лаврищев из «Ельца». Последний в нынешнем сезоне забил 6 мячей и является лучшим бомбардиром ельчан в первенстве «Черноземья». Вышли на поле капитан молодежной команды «Металлурга» Андрей Гамеев и полузащитник дубля Вениамин Баязов. Несыгранность в действиях новобранцев чувстсовалась, хотя и тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко тоже проводил эксперименты с составом, поэтому стройности и опасных моментов в игре стало заметно меньше.



И все же белгородцы имели чуть больше голевых моментов: после удара Сергея Тонких мяч вновь угодил в штангу ворот «Металлурга», плюс надежно сыграл вышедший во втором тайцме у нашей команды Михаил Алфимов. В итоге – ничья, которую оба тренера после игры назвали боевой.



«Металлург» - Энергомаш (Белгород) - 1:1 (1:1)



Голы: Чернышов, 6 (1:0. Фасхутдинов, 25 (1:1).



«Металлург»: Скрипник (Алфимов, 46), Ульянчев (Костин, 63), Фролов (К.Титов, 46), Баульчев (Окорочков, 72), Викторов, Харин (Овчинников, 46), Белоусов (Подковыров, 46), Романенко (Баязов, 69), Иванников (Гамеев, 80), Чернышов (Лаврищев, 75), Ахвледиани.



«Энергомаш»: Дудкин (Герасимов, 60), Бутырин (Колесников, 60), Семейкин, Тонких (Джариашвили, 78), Самсонов (Михалицын, 72), Белобаев, Калугин (Майорский, 72), Кудрин (Мягкий, 72), Саплинов (Косинов, 78), Фасхутдинов (Савельев, 78), Сергеев (Дёгтев, 72).



Судьи Э.Ермаков, С.Лукеренко, В.Скаков (все - Липецк).



11 июля. Грязинский р-н. УТБ Парус. 70 зрителей.



