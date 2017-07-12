Бюджетные организации региона и ОГУП «Липецкоблводоканал» должны за электричество почти 200 млн руб.

По данным ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», на сегодняшний день электроэнергию не оплатила пятая часть всех социально значимых потребителей в регионе. Бюджетные организации задолжали за электроэнергию более 87 млн руб., и это, не считая долгов ОГУП «Липецкоблводоканал», которые превышают сумму в 111 млн руб.

На сегодняшний день в числе должников десятки бюджетных организаций, расположенных на территории Липецка. В тройке самых крупных неплательщиков - подразделение областного УМВД с долгом почти 9 млн. руб., МКП «Липецкгорсвет», задолжавшее более 4 млн. руб., и департамент экономического развития мэрии с задолженностью 2,4 млн. руб. По миллиону должны областная противопожарная служба и федеральное агентство строительства дорог и мостов.

Долги за электричество в несколько сотен тысяч рублей накопили областные спасатели, педагогический вуз, музей народного и декоративно-прикладного искусства, городская поликлиника №9 и управление капитального строительства региона. Полный список должников опубликован на сайте поставщика электроэнергии Липецкой энергосбытовой компании – www.lesk.ru .

Все эти организации финансируются из бюджета и относятся к социально значимым потребителям. За каждый день просрочки им начисляется пеня по ставке дорогого банковского кредита – почти 30% годовых. А если долги взыскиваются через суд, то должникам приходится оплачивать еще и судебные издержки. «Несвоевременное перечисление денег на счета бюджетных организаций чиновниками, отвечающими за это, влечет за собой необоснованные траты. Вместо того, чтобы тратить миллионы налогоплательщиков по назначению и развивать социальную сферу, власти расходуют деньги на оплату штрафных санкций», - сообщил



«Gorod48.ru» Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ЛЭСК».



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