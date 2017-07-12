Бизнес

сегодня, 08:00

Бюджетные организации региона и ОГУП «Липецкоблводоканал» должны за электричество почти 200 млн руб.

221
Бюджетные организации региона и ОГУП «Липецкоблводоканал» должны за электричество почти 200 млн руб.

По данным ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», на сегодняшний день электроэнергию не оплатила пятая часть всех социально значимых потребителей в регионе. Бюджетные организации задолжали за электроэнергию более 87 млн руб., и это, не считая долгов ОГУП «Липецкоблводоканал», которые превышают сумму в 111 млн руб.

На сегодняшний день в числе должников десятки бюджетных организаций, расположенных на территории Липецка. В тройке самых крупных неплательщиков - подразделение областного УМВД с долгом почти 9 млн. руб., МКП «Липецкгорсвет», задолжавшее более 4 млн. руб., и департамент экономического развития мэрии с задолженностью 2,4 млн. руб. По миллиону должны областная противопожарная служба и федеральное агентство строительства дорог и мостов.

Долги за электричество в несколько сотен тысяч рублей накопили областные спасатели, педагогический вуз, музей народного и декоративно-прикладного искусства, городская поликлиника №9 и управление капитального строительства региона. Полный список должников опубликован на сайте поставщика электроэнергии Липецкой энергосбытовой компании – www.lesk.ru.

Все эти организации финансируются из бюджета и относятся к социально значимым потребителям. За каждый день просрочки им начисляется пеня по ставке дорогого банковского кредита – почти 30% годовых. А если долги взыскиваются через суд, то должникам приходится оплачивать еще и судебные издержки. «Несвоевременное перечисление денег на счета бюджетных организаций чиновниками, отвечающими за это, влечет за собой необоснованные траты. Вместо того, чтобы тратить миллионы налогоплательщиков по назначению и развивать социальную сферу, власти расходуют деньги на оплату штрафных санкций», - сообщил

«Gorod48.ru» Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ЛЭСК».

"PR"

221

Еще в рубрике

Липчане собрали подписи против Парка миниатюр
#протест #парк
Липчане собрали подписи против Парка миниатюр

6 минут назад

Общество
Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»
#Сапрыкин #путешествие
13
Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»

вчера, 21:42

Общество
На улице Кривенкова провалился асфальт
#дороги
19
На улице Кривенкова провалился асфальт

вчера, 21:02

Общество
Липецкая вечЁрка: новая база отдыха, новый вице-мэр и новая система платы за ЖКХ
#обзор #события #вечЁрка
3
Липецкая вечЁрка: новая база отдыха, новый вице-мэр и новая система платы за ЖКХ

вчера, 18:28

Общество
Ремонт улицы Советской входит в завершающую стадию
#дорожные работы
16
Ремонт улицы Советской входит в завершающую стадию

вчера, 17:26

Общество
Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании
#образование
Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании

вчера, 16:52

Общество