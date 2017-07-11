В России
57 минут назад
В Москве аварийно сел «Боинг»
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ЧП произошло во Внуково.
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский Boeing авиакомпании «ЮТэйр», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По данным агентства, лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Он сообщил пассажирам и наземным службам о выявленной проблеме. Экипаж полностью контролировал ситуацию, посадка прошла в штатном режиме.
На борту воздушного судна находился 151 человек.
По данным агентства, лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Он сообщил пассажирам и наземным службам о выявленной проблеме. Экипаж полностью контролировал ситуацию, посадка прошла в штатном режиме.
На борту воздушного судна находился 151 человек.
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