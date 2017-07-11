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В США разбился военный самолет
Погибли 16 человек
Военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес» потерпел крушение в американском штате Миссисипи. В результате падения погибли 16 человек, находившихся на борту, - передает Лента.ру со ссылкой на NBC News .
Трагедия произошла вечером в понедельник, 10 июля. Поиск тел погибших продолжается. Очевидец рассказал, что самолет упал в поле. К тому времени, как он добрался до места, огонь уже разгорелся настолько сильно, что приблизиться к обломкам не представлялось возможным.
Радиус разлета фрагментов C-130, который вылетел с базы в штате Теннесси, может свидетельствовать о том, что «Геркулес» взорвался в воздухе. По словам источника, самолет перевозил боеприпасы.
Трагедия произошла вечером в понедельник, 10 июля. Поиск тел погибших продолжается. Очевидец рассказал, что самолет упал в поле. К тому времени, как он добрался до места, огонь уже разгорелся настолько сильно, что приблизиться к обломкам не представлялось возможным.
Радиус разлета фрагментов C-130, который вылетел с базы в штате Теннесси, может свидетельствовать о том, что «Геркулес» взорвался в воздухе. По словам источника, самолет перевозил боеприпасы.