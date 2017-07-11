Пенсионер торговал наркотиком

Приговором Елецкого городского суда 60-летний ельчанин признан виновным в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый на своем огороде выращивал коноплю, изготавливал марихуану, которую продавал по 500 рублей за спичечный коробок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура города.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, данные о личности подсудимого, суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.