Происшествия

сегодня, 15:06

Пенсионер торговал наркотиком

3 526
#наркотики
Пенсионер торговал наркотиком

Приговором Елецкого городского суда 60-летний ельчанин признан виновным в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый на своем огороде выращивал коноплю, изготавливал марихуану, которую продавал по 500 рублей за спичечный коробок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура города.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, данные о личности подсудимого, суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

3 526
#наркотики

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

9

36 минут назад
это было в медицинских целях
ответить

Его подставили !!!!!!

42 минуты назад
Нужно тщательно разобраться в этом деле ! Не исключено ,что ему подбросили
ответить

кот228

49 минут назад
Красава ДеД)))
ответить

Еще в рубрике

«Точка зрения»: Сергей Иванов отвечает на вопросы липчан
#Сергей Иванов #Точка зрения
«Точка зрения»: Сергей Иванов отвечает на вопросы липчан

49 минут назад

Общество
В Липецке садовое товарищество заваливают мусором
#свалки
5
В Липецке садовое товарищество заваливают мусором

сегодня, 14:51

Общество
По «футбольному делу» в липецком суде допросят 200 членов региональной федерации
По «футбольному делу» в липецком суде допросят 200 членов региональной федерации

сегодня, 14:43

Общество
Под Липецком откроется новая база отдыха
#база отдыха #строительство #тендер
9
Под Липецком откроется новая база отдыха

сегодня, 14:35

Общество
На берегу Мытыры навели порядок
#экология
3
На берегу Мытыры навели порядок

сегодня, 14:27

Общество
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя
#назначения
8
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя

сегодня, 14:21

Общество