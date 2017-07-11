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При пожаре в московском ТЦ пострадали 18 человек
Крупное возгорание в ТЦ "РИО" возникло вечером в понедельник и было ликвидировано только к полуночи
По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы пострадали 18 человек, в том числе ребенок и сотрудник МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Крупный пожар в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе произошел накануне вечером. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Возгорание ликвидировали только в 23.27. Из комплекса эвакуировали более трех тысяч человек. В тушении принимали участие более 400 человек и свыше 110 единиц спецтехники, включая два вертолета и пожарный поезд.
Отмечается, что семь человек доставлены в институт имени Склифосовского вертолетами московского авиационного центра. Всего в московских больницах остаются 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Состояние десяти человек оценивается как средней и легкой степени тяжести. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Торговый центр до сих пор закрыт для посетителей, здание огородили лентой. Сотрудники службы охраны рассказали, что во вторник его открывать не будут.
Крупный пожар в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе произошел накануне вечером. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Возгорание ликвидировали только в 23.27. Из комплекса эвакуировали более трех тысяч человек. В тушении принимали участие более 400 человек и свыше 110 единиц спецтехники, включая два вертолета и пожарный поезд.
Отмечается, что семь человек доставлены в институт имени Склифосовского вертолетами московского авиационного центра. Всего в московских больницах остаются 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Состояние десяти человек оценивается как средней и легкой степени тяжести. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Торговый центр до сих пор закрыт для посетителей, здание огородили лентой. Сотрудники службы охраны рассказали, что во вторник его открывать не будут.