НЛМК внедрил ресурсосберегающую технологию вдувания ПУТ на 90% доменных мощностей

Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, странах Евросоюза и в США, внедрила ресурсосберегающую технологию вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на 90% доменных мощностей Липецкой площадки.

Горячие испытания начались на установке вдувания ПУТ для самой производительной доменной печи комбината – «Россиянки» (4,3 млн тонн чугуна в год).



Технология вдувания ПУТ предусматривает совместную подачу в доменную печь природного газа и угольной пыли, что сокращает расход кокса. Замещение дорогого сырья более дешевым аналогом (коксующегося угля энергетическим) уменьшает себестоимость выплавки чугуна примерно на 5%.



Объем вдувания ПУТ составит не менее 150 кг/т чугуна. В состав комплекса входят две установки помола и сушки угля производительностью 75 т/ч каждая.



«Мы завершаем один из важных проектов «Стратегии 2017», направленный на существенное сокращение издержек и оптимизацию расхода сырья. Вводим установку вдувания ПУТ уже на четвертой доменной печи Липецкой площадки, таким образом охватываем ресурсосберегающей технологией более 90% доменных мощностей. Это снизит потребление дорогостоящего кокса на 30%, а природного газа - на 50%», - прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константин Лагутин.



Ресурсосберегающая технология поочередно внедряется на доменных печах комбината. Ранее ее применили на доменной печи №5 (2,7 млн тонн) и доменной печи №4 (1,8 млн тонн). В июне этого года приступили к горячим испытаниям на доменной печи №6 (3,1 млн тонн).



Начало промышленной эксплуатации установки вдувания ПУТ на доменной печи «Россиянка» и доменной печи №6 запланированы на третий квартал 2017 года. Инвестиции в комплекс вдувания ПУТ для обеих печей составили более 6,8 млрд руб., сообщает пресс-служба НЛМК.