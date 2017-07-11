В России

17 минут назад

В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов

30
В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов

Они коснутся граждан с двумя и более несовершеннолетними детьми и тех, кто приобретает автомобиль впервые

Российское правительство изменило порядок льготного автокредитования для граждан РФ, - передают "Известия". Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так, правительство установило единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для граждан с двумя и более несовершеннолетними детьми и тех, кто приобретает автомобиль впервые, сообщается на сайте Правительства РФ.

На реализацию льготы правительство выделило Минпромторгу 3,75 млрд руб. В правительстве планируют реализовать около 59 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

Новые условия для упомянутых групп граждан будут распространяться на машины, приобретенные в рамках кредитных договоров с 1 июля 2017 года.
30

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

НЛМК внедрил ресурсосберегающую технологию вдувания ПУТ на 90% доменных мощностей
#Доменное производство
НЛМК внедрил ресурсосберегающую технологию вдувания ПУТ на 90% доменных мощностей

5 минут назад

Общество
Под Липецком откроется новая база отдыха
#база отдыха #строительство #тендер
Под Липецком откроется новая база отдыха

13 минут назад

Общество
На берегу Мытыры навели порядок
#экология
На берегу Мытыры навели порядок

20 минут назад

Общество
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя
#назначения
2
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя

26 минут назад

Общество
В День знаний липчане не узнают город
#дороги
В День знаний липчане не узнают город

42 минуты назад

Общество
Улица Липецка две недели зарастает мусором
#мусор #жалоба
1
Улица Липецка две недели зарастает мусором

45 минут назад

Общество