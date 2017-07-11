В России
17 минут назад
В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов
Они коснутся граждан с двумя и более несовершеннолетними детьми и тех, кто приобретает автомобиль впервые
Российское правительство изменило порядок льготного автокредитования для граждан РФ, - передают "Известия". Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Так, правительство установило единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для граждан с двумя и более несовершеннолетними детьми и тех, кто приобретает автомобиль впервые, сообщается на сайте Правительства РФ.
На реализацию льготы правительство выделило Минпромторгу 3,75 млрд руб. В правительстве планируют реализовать около 59 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.
Новые условия для упомянутых групп граждан будут распространяться на машины, приобретенные в рамках кредитных договоров с 1 июля 2017 года.
Так, правительство установило единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для граждан с двумя и более несовершеннолетними детьми и тех, кто приобретает автомобиль впервые, сообщается на сайте Правительства РФ.
На реализацию льготы правительство выделило Минпромторгу 3,75 млрд руб. В правительстве планируют реализовать около 59 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.
Новые условия для упомянутых групп граждан будут распространяться на машины, приобретенные в рамках кредитных договоров с 1 июля 2017 года.