«Точка зрения»: Сергей Иванов отвечает на вопросы липчан

О ремонте дорог, о благоустройстве улиц и дворов, о новых автобусах, об общих результатах работы областного центра. О предстоящем Дне города и Дне металлурга.







Сергей Иванов

Глава администрации города Липецка



- о программе переселения из ветхого и аварийного жилья:



«Вот на прошлой неделе, чтобы выполнить программу переселения из ветхого и аварийного жилья, приняли дом, для наших жителей. Но вот еще посоветовались, посовещались, решили что со многими нашими делегациями побываем в новой 30-й школе в 29 микрорайоне. И сделаем вот такое исключение, что школу мы откроем именно в эту пятницу, раньше, чем планировали!»



- о ремонте тепловых сетей:



«В этом году выполняется очень много работ по замене сетей, в первую очередь, тепловых сетей компании «Квадра». Если в прошлом году на ремонт тепловых сетей было выделено порядка 60 миллионов рублей, то в этом году на подготовку к зиме в сезон – почти миллиард! Почти 500 миллионов было выделено на капитальный ремонт, и почти 500 миллионов – по инвестпрограмме. Нам удалось защитить и отстоять то, чтобы выделенные средства остались в городе и вот какое увеличение. И эти работы – они также выполняются, и они также вносят определённое неудобство. Решение одной проблемы – безусловно, влечет за собой неудобство по ряду других позиций. Но мы бы хотели, чтобы в нашем городе сегодня было сделано как можно больше.»



- о ремонте дорог:



«Многие жители задают вопрос, зачем всю Советскую делать, может, часть денег надо было на другие участки пустить? Но сегодня, к счастью или, к сожалению, эти деньги – из целевой программы. И мы не можем самостоятельно принимать решения. Сегодня это - комплексный целевой подход, значит, на улице Советской мы должны выполнить не только дорожное покрытие, но и пешеходные переходы, светофоры, удобные подходы, и в конечном итоге иметь очень серьезные изменения по показателям безопасности в лучшую сторону.»



- о комфортной городской среде:



«Существует на федеральном уровне программа «Комфортная городская среда». Нужно сегодня в городе создавать комфортные условия. Это не только один участок дороги или одна улица. Комфортная среда – это дворовые территории, спортивные детские, площадки, обустроенная территория вокруг домов, удобные подъезды, места для машин и красивые фасады домов, красивые подъезды, современные лифты. Мы начали по всем направлениям в городе реализовывать комфортную среду.»



- о новых автобусах:



«С завтрашнего дня мы начинаем проводить более детальное анкетирование пассажиров, которые ездят по этим маршрутам. Обязательно все это соберем, и это будет общедоступная информация. Мы понимали, что, приобретя этот 21 автобус, мы не решим все эти проблемы. Это средней вместимости автобусы, у нас, конечно, же, должны появляться и большей вместимости автобусы. И меньшей вместимости. Это целая комплексная программа. И обязательно должно быть такое комбинированное применение автобусов в городе. В часы пик – большие, в другие часы – автобусы поменьше. Это программа развития транспорта, к разработке которой мы приглашаем ученых, институты, которые будут проработкой этого вопроса заниматься. Маршруты, пассажиропоток, протяженность маршрута. Изначально мы даем установку, чтобы в этих расчетах учитывались новые микрорайоны. Иначе, зачем строить, если из новых микрорайонов нельзя добраться.»



- о предпринимателях:



«У нас количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, субъектов малого бизнеса выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом. Но это не говорит о том, что всё хорошо. У нас очень большой потенциал, который надо использовать. Мы не всё так быстро, к сожалению, можем сделать. Сегодня идет работа по площадям ЛТЗ, мы не ставим целью у кого-то что-то отнять. Мы говорим: если есть участок промышленного предприятия, и он не работает, то сам не можешь - продай другому. Наша позиция такова – все неиспользуемые территории должны работать на экономику, благо города.»



