В Липецке действует группа серийных воровок

В июне и июле 2017 года в Липецке участились кражи из квартир пенсионеров. Подозреваемые в кражах, представлялись сотрудниками социальных служб, пенсионного фонда и других организаций.

Общий портрет подозреваемых: женщины невысокого роста, от 20 до 45 лет, худощавого телосложения, кожа лица смуглая, чаще всего присутствует головной убор. Способы совершения преступления, как правило, похожи: подозреваемые (2-3 женщины) под любым предлогом стараются проникнуть в квартиру одиноких пожилых людей, где отвлекают их, просят показать документы, говорят о необходимости замены (переписи) денежных купюр, ссылаясь на денежную реформу. Пользуясь невнимательностью хозяев квартир, подозреваемые незаметно похищают ценные вещи, деньги и покидают квартиру.

Кроме того, сотрудниками полиции разыскивается женщина, которая может быть причастна к ряду такого рода хищений. Подозреваемая действует одна. Вступает в разговор с пожилыми людьми у подъезда. Сообщает им, что недавно вместе с мамой она сняла квартиру в их доме и случайно заметила, как незнакомцы проникли в их квартиру и вынесли какие-то ценности. Предлагает вместе пройти в квартиру и проверить все ли ценности на месте. Также, имитирует звонок в полицию, в котором сообщает о якобы совершенном преступлении. Потерпевшие сами впускают подозреваемую в квартиру, в её присутствии проверяют наличие денег, показывая, таким образом, места хранения ценных вещей. Затем подозреваемая просит их принести что-нибудь из кухни и, пользуясь отсутствием хозяев, похищает имущество. Приметы подозреваемой: молодая женщина, на вид от 20 до 30 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, кожа смуглая. Всегда потерпевшие замечают на подозреваемой головной убор, дважды это был берет белого цвета. Волосы спрятаны под головной убор. Кофта серого цвета.

Полиция просит липчан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, не впускать их в жилище, проверять любую информацию по телефону организаций, сотрудниками которых они представляются.

Если вы стали жертвой такого преступления, или располагаете информацией о лицах, причастных к их совершению незамедлительно сообщите об этом по телефонам Дежурной части УМВД России по г. Липецку 25-91-11 или 02.