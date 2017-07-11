Загаженный участок городской территории обойдется липчанину в 3 миллиона рублей

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации областного Управления экологии и природных ресурсов о несанкционированной свалке строительных отходов, образовавшейся по вине жителя Липецка.

Установлено, что в период с августа по сентябрь 2016 года мужчина сваливал на участок городской территории общей площадью 1800 кв.м. мусор от сноса зданий.

Согласно расчету, произведенному Управлением экологии и природных ресурсов области, причиненный окружающей среде вред оценен в 3 369 600 рублей.

Поскольку правонарушитель добровольно не возместил материальный ущерб, прокурор обратился в суд с требованием взыскать с него указанную сумму в полном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры области.