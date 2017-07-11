Общество

сегодня, 11:45

Загаженный участок городской территории обойдется липчанину в 3 миллиона рублей

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#экология
Загаженный участок городской территории обойдется липчанину в 3 миллиона рублей

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации областного Управления экологии и природных ресурсов о несанкционированной свалке строительных отходов, образовавшейся по вине жителя Липецка.  

Установлено,  что в период с августа по сентябрь 2016 года мужчина сваливал на участок городской территории общей площадью 1800 кв.м. мусор от сноса зданий.

Согласно расчету, произведенному Управлением экологии и природных ресурсов области,  причиненный окружающей среде вред оценен в 3 369 600 рублей.

Поскольку правонарушитель добровольно не возместил материальный ущерб, прокурор обратился в суд с требованием взыскать с него указанную сумму в полном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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#экология

Комментарии (1)

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Друид

31 минуту назад
Предлагаю здоровьем взыскать!!
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