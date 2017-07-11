Работников НЛМК отметили наградами за высокие результаты в труде

Более 640 работников Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК) за высокие производственные результаты накануне Дня металлурга получат государственные, отраслевые, региональные, городские и корпоративные награды.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, высокие достижения в труде машиниста диструбутора конвертерного цеха №1 Юрия Пожидаева отметят государственной наградой: почетным званием «Заслуженный металлург РФ». 52 сотрудника компании наградят отраслевыми наградами. Они удостоены званий «Почетный металлург» и «Почетный машиностроитель», им вручат почетные грамоты и благодарности министерства промышленности и торговли РФ.



20 новолипецких металлургов наградят почетной грамотой главы администрации региона, еще 10 работникам вручат почетные грамоты мэрии. Портрет начальника смены конвертерного цеха № 1 Евгения Лопатина украсит обновленную городскую доску почета «Трудовая слава».



«Благодаря профессионализму и ответственности коллектива НЛМК в прошлом году мы произвели почти 13 млн тонн стали, что стало абсолютным рекордом за всю историю нашего предприятия. Не снижая темпов, коллектив трудится и в текущем году. Новолипчане успешно решают задачи по повышению качества продукции, снижению издержек и освоению новых технологий. Все это позволяет сохранить и укрепить лидирующие позиции предприятия в мировой сталелитейной промышленности», - сообщил по случаю награждения управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.



Вручение наград отличившимся работникам НЛМК пройдет на предпраздничной неделе в подразделениях комбината, а также во время торжественного собрания в Государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого. По завершении официальной церемонии в театре для новолипчан и членов их семей состоится праздничный концерт.