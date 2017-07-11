НЛМК Live

4 минуты назад

Работников НЛМК отметили наградами за высокие результаты в труде

12
#награды
Работников НЛМК отметили наградами за высокие результаты в труде

Более 640 работников Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК) за высокие производственные результаты накануне Дня металлурга получат государственные, отраслевые, региональные, городские и корпоративные награды.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, высокие достижения в труде машиниста диструбутора конвертерного цеха №1 Юрия Пожидаева отметят государственной наградой: почетным званием «Заслуженный металлург РФ». 52 сотрудника компании наградят отраслевыми наградами. Они удостоены званий «Почетный металлург» и «Почетный машиностроитель», им вручат почетные грамоты и благодарности министерства промышленности и торговли РФ.

20 новолипецких металлургов наградят почетной грамотой главы администрации региона, еще 10 работникам вручат почетные грамоты мэрии. Портрет начальника смены конвертерного цеха № 1 Евгения Лопатина украсит обновленную городскую доску почета «Трудовая слава».

«Благодаря профессионализму и ответственности коллектива НЛМК в прошлом году мы произвели почти 13 млн тонн стали, что стало абсолютным рекордом за всю историю нашего предприятия. Не снижая темпов, коллектив трудится и в текущем году. Новолипчане успешно решают задачи по повышению качества продукции, снижению издержек и освоению новых технологий. Все это позволяет сохранить и укрепить лидирующие позиции предприятия в мировой сталелитейной промышленности», - сообщил по случаю награждения управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.

Вручение наград отличившимся работникам НЛМК пройдет на предпраздничной неделе в подразделениях комбината, а также во время торжественного собрания в Государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого. По завершении официальной церемонии в театре для новолипчан и членов их семей состоится праздничный концерт.
12
#награды

Еще в рубрике

Спортсмены НЛМК пока вне конкуренции (ФОТО, ВИДЕО)
#НЛМК #спорт #корпоративные Игры
Спортсмены НЛМК пока вне конкуренции (ФОТО, ВИДЕО)

24 минуты назад

НЛМК Live
НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник
#детям
НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник

вчера, 19:59

НЛМК Live
В честь Дня металлурга в небо Липецка уже запускают первые салюты (ФОТО, ВИДЕО)
#День металлурга #НЛМК
В честь Дня металлурга в небо Липецка уже запускают первые салюты (ФОТО, ВИДЕО)

вчера, 15:16

НЛМК Live
День металлурга в «Прометее»
#"Прометей" #НЛМК
День металлурга в «Прометее»

07.07.2017 19:52

НЛМК Live
Программа праздничных мероприятий ко Дню металлурга
#День металлурга #День города
Программа праздничных мероприятий ко Дню металлурга

07.07.2017 15:23

НЛМК Live
В огнеупорном производстве НЛМК на 18% снизили выбросы пыли
В огнеупорном производстве НЛМК на 18% снизили выбросы пыли

07.07.2017 14:30

НЛМК Live