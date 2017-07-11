По просьбе друга сельский житель жестоко избил двух липчан

Один из них умер в больнице.

Приговором Советского районного суда Липецка ранее неоднократно судимый, нигде не работающий 38-летний житель с. Болховское Задонского района признан виновным в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений.

Как установлено материалами уголовного дела в феврале минувшего года подсудимый по просьбе своего знакомого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, решил разобраться с двумя его товарищами, которые якобы угрожали тому в связи с подозрениями в краже.

Придя в подвал дома №7 по улице Барашева, где мужчины распивали спиртное, он затеял с ними ссору, которая переросла в жестокое избиение потерпевших.

Одному из мужчин, которые в силу алкогольного опьянения, не могли себя защитить, он нанес не менее 11 ударов по голове и телу, другому - 4, причинив тяжкие телесные повреждения.

Впоследствии один из потерпевших скончался в больнице.

В ходе следствия подсудимому было предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ и ч. 1 ст.111 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности в ходе расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.