Происшествия

14 минут назад

По просьбе друга сельский житель жестоко избил двух липчан

115
#избиение #убийство
По просьбе друга сельский житель жестоко избил двух липчан

Один из них умер в больнице.

Приговором Советского районного суда Липецка ранее неоднократно судимый, нигде не работающий 38-летний житель с. Болховское Задонского района признан виновным в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений.

Как установлено материалами уголовного дела в феврале минувшего года подсудимый по просьбе своего знакомого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, решил разобраться с двумя его товарищами, которые якобы угрожали тому в связи с подозрениями в краже.

Придя в подвал дома №7 по улице Барашева, где мужчины распивали спиртное, он затеял с ними ссору, которая переросла в жестокое избиение потерпевших.

Одному из мужчин, которые в силу алкогольного опьянения, не могли себя защитить, он нанес не менее 11 ударов по голове и телу, другому - 4, причинив тяжкие телесные повреждения.

Впоследствии один из потерпевших скончался в больнице.

В ходе следствия подсудимому было предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ и ч. 1 ст.111 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности в ходе расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

115
#избиение #убийство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спортсмены НЛМК пока вне конкуренции (ФОТО, ВИДЕО)
#НЛМК #спорт #корпоративные Игры
Спортсмены НЛМК пока вне конкуренции (ФОТО, ВИДЕО)

24 минуты назад

НЛМК Live
НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник
#детям
НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник

вчера, 19:59

НЛМК Live
В честь Дня металлурга в небо Липецка уже запускают первые салюты (ФОТО, ВИДЕО)
#День металлурга #НЛМК
В честь Дня металлурга в небо Липецка уже запускают первые салюты (ФОТО, ВИДЕО)

вчера, 15:16

НЛМК Live
День металлурга в «Прометее»
#"Прометей" #НЛМК
День металлурга в «Прометее»

07.07.2017 19:52

НЛМК Live
Программа праздничных мероприятий ко Дню металлурга
#День металлурга #День города
Программа праздничных мероприятий ко Дню металлурга

07.07.2017 15:23

НЛМК Live
В огнеупорном производстве НЛМК на 18% снизили выбросы пыли
В огнеупорном производстве НЛМК на 18% снизили выбросы пыли

07.07.2017 14:30

НЛМК Live