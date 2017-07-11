Происшествия

18 минут назад

Ветер свалил деревья в центре города

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#ветер #спасатели
Ветер свалил деревья в центре города

Городские спасатели ликвидировали последствия непогоды, разыгравшейся вечером 10 июля. 

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, порывы ветра свалили деревья на проезжую часть улиц Кротевича и Бардина. Дежурная смена спасателей расчистила улицы. В результате падения зеленых насаждений никто из людей не пострадал.

Спасатели настоятельно рекомендуют при ухудшении погоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, по возможности парковать автомобиль в гараж или оставлять его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других участников движения.

При чрезвычайных ситуациях звонить по телефону ЕДДС в Липецке 33-40-48 или с сотовых телефонов – «112».

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#ветер #спасатели

Комментарии (1)

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Патриот

7 минут назад
Знаем, уже звонили. Сказали что максимум что могут так это оградить ленточкой! Пустомели.
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