Прокуратура потребовала закрыть сайт контрафактной одежды

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Октябрьского района Липецка выявила сайт, предлагающий контрафактную продукцию мировых торговых марок по низким ценам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, покупателям предлагалась верхняя женская и мужская одежда, сумки, обувь, маркированные товарными знаками Chanel, Dolce&Gabbana, Fendi и др.

Поскольку указанные действия влекут установленную российским законодательством ответственность, прокурор в рамках своих полномочий обратился в суд с требованием признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и обязать Роскомнадзор включить сайт в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.