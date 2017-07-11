Общество

сегодня, 10:12

Прокуратура потребовала закрыть сайт контрафактной одежды

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#контрафакт
Прокуратура потребовала закрыть сайт контрафактной одежды

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Октябрьского района Липецка выявила сайт, предлагающий контрафактную продукцию мировых торговых марок по низким ценам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, покупателям предлагалась верхняя женская и мужская одежда, сумки, обувь, маркированные товарными знаками Chanel, Dolce&Gabbana, Fendi и др.

Поскольку указанные действия влекут установленную российским законодательством ответственность, прокурор в рамках своих полномочий обратился в суд с требованием признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и обязать Роскомнадзор включить сайт в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке.

 Решением суда требования прокурора удовлетворены.

520
#контрафакт

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